Очевидці розповіли наслідки обстрілів у Дарницькому районі

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок падіння уламків збитої ракети у Дарницькому районі Києва загорівся приватний будинок. Троє людей, які перебували всередині, не постраждали.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Наслідки атаки РФ у Дарницькому районі Києва

Як розповіла мешканка будинку Яна, на момент атаки вона була разом зі своїм чоловіком та братом. Внаслідок падіння уламків збитої ракети почав тріскати шифер на даху, після чого відразу загорівся.

"В 3 ночі ми прокинулись від того, що були вибухи, а потім через декілька хвилин почули тріск, вибігли на вулицю і побачили, що горить дах. Він почав горіти, ми викликали пожежників", — розповідає жінка.

Основний удар прийшовся по даху, він повністю згорів, а також по коридору та кухні, решта кімнат у будинку вціліли. На щастя, мешканці будинку та вулиці не постраждали.

Наразі, на місці працює слідчо-оперативна група.

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Новини.LIVE

Нічна атака РФ

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня наші захисники знищили десять ударних безпілотників та десять балістичних ракет, якими Росія атакувала Україну. Зокрема окупанти намагалися атакувати Одещину та Київ.

Загалом, росіяни випустили по Україні цієї ночі десять "шахедів" та десять ракет, однак сили ППО знищили усі ворожі цілі.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали 53 людини, 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. У Дніпровському районі столиці без світла залишаються 35 житлових будинків, адже уламки ракет пошкодили лінії електропередач.