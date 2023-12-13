Очевидцы рассказали о последствиях обстрелов в Дарницком районе

Последствия атаки РФ по Киеву Фото: Новини.LIVE

В результате падения обломков сбитой ракеты в Дарницком районе Киева загорелся частный дом. Три человека, находившиеся внутри, не пострадали.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ в Дарницком районе Киева

Как рассказала жительница дома Яна, на момент атаки она была вместе со своим мужем и братом. В результате падения обломков сбитой ракеты начал трескать шифер на крыше, после чего сразу загорелся.

"В 3 ночи мы проснулись от того, что были взрывы, а затем через несколько минут услышали треск, выбежали на улицу и увидели, что горит крыша. Она начала гореть, мы вызвали пожарников", — рассказывает женщина.

Основной удар пришелся по крыше, она полностью сгорела, а также по коридору и кухне, остальные комнаты в доме уцелели. К счастью, жители дома и улицы не пострадали.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Последствия атаки РФ по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ по Киеву Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки РФ по Киеву Фото: Новини.LIVE

Ночная атака РФ

Напомним, в ночь на 13 декабря наши защитники уничтожили десять ударных беспилотников и десять баллистических ракет, которыми Россия атаковала Украину. В частности, оккупанты пытались атаковать Одесщину и Киев.

В общей сложности, россияне выпустили по Украине этой ночью десять "шахедов" и десять ракет, однако силы ПВО уничтожили все враждебные цели.

Известно, что в результате атаки пострадали 53 человека, 20 из них, в том числе двое детей, госпитализированы. В Днепровском районе столицы без света остаются 35 жилых домов, ведь обломки ракет повредили линии электропередач.