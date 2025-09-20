Кирилл Фесик обвинил депутатов Киевсовета в прогулах

Кирилл Фесик. Фото: Каштан News

Около 25% депутатов вообще не ходят на заседания Киевсовета. А городской совет задерживает бюджетные решения.

Такое заявление сделал председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в эфире "Київського часу".

25% депутатов Киевсовета не ходят на заседания

Глава РГА заявил, что штатное количество Киевсовета составляет 120 человек. Однако четвертая часть из них не ходит на заседания.

"Есть люди, которые физически есть, но они не принимают никакого участия... Нет санкций за то, что депутат не ходит", — говорит он.

Также Фесик отметил, что многие из бюджетных решений, которые задержались, напрямую повлияли на темпы ремонта, утепления и безопасности в столице.

По его словам, мартовская корректировка, которая должна была распределить остатки прошлогодних средств из городского бюджета, состоялась только в июне. Поэтому реализация лифтов и укрытий и укладка асфальта в Киеве состоится позже.

Напомним, ранее глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что Киевсовет уже давно не проводил заседания. И обвинил в этом мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко же заявил, что нескольким депутатам Киевсовета планируют объявить подозрения. По его словам, подозрения могут парализовать работу Киевсовета и заблокировать принятие важных для жизнеобеспечения столицы решений.