Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Глава Оболонской РГА раскритиковал работу Киевсовета

Глава Оболонской РГА раскритиковал работу Киевсовета

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 18:56
Кирилл Фесик обвинил депутатов Киевсовета в прогулах
Кирилл Фесик. Фото: Каштан News

Около 25% депутатов вообще не ходят на заседания Киевсовета. А городской совет задерживает бюджетные решения.

Такое заявление сделал председатель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

25% депутатов Киевсовета не ходят на заседания

Глава РГА заявил, что штатное количество Киевсовета составляет 120 человек. Однако четвертая часть из них не ходит на заседания.

"Есть люди, которые физически есть, но они не принимают никакого участия... Нет санкций за то, что депутат не ходит", — говорит он.

Также Фесик отметил, что многие из бюджетных решений, которые задержались, напрямую повлияли на темпы ремонта, утепления и безопасности в столице.

По его словам, мартовская корректировка, которая должна была распределить остатки прошлогодних средств из городского бюджета, состоялась только в июне. Поэтому реализация лифтов и укрытий и укладка асфальта в Киеве состоится позже.

Напомним, ранее глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов заявил, что Киевсовет уже давно не проводил заседания. И обвинил в этом мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко же заявил, что нескольким депутатам Киевсовета планируют объявить подозрения. По его словам, подозрения могут парализовать работу Киевсовета и заблокировать принятие важных для жизнеобеспечения столицы решений.

Киев местные депутаты Киевсовет лифты бюджет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации