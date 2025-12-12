В Киеве хотят вернуть районные советы — что известно

Кирилл Фесик. Фото: facebook.com/Kyrylo.Fesik

Председатель Оболонской РГА Киева Кирилл Фесик заявил о необходимости возвращения районных советов — выборных органов, которые представляли интересы жителей на местном уровне. По его словам, масштаб столицы требует восстановления такой модели управления.

Об этом глава РГА заявил во время эфира "Київського часу".

В Киеве хотят вернуть районные советы

Как сказал Фесик, Киев давно нуждается в более эффективной представительской системе, а районы должны иметь собственные выборные органы, способные оперативно реагировать на запросы жителей. В качестве примера глава РГА привел Оболонский район, где сейчас проживают около 300 тыс. жителей, что можно сопоставить с целым городом.

По словам чиновника, сейчас возможность возвращения районных советов рассматривается на государственном уровне.

"Однозначно районы должны иметь советы. Более того, я думаю, что и на уровне высшего руководства города и руководства государства это декларируется. Все "за", потому что районы в городах большие", — сказал Фесик.

