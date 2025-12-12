Видео
Главная Киев Глава РГА в Киеве предлагает изменить подход к выборам в столице

Глава РГА в Киеве предлагает изменить подход к выборам в столице

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 12:48
В Киеве хотят вернуть районные советы — что известно
Кирилл Фесик. Фото: facebook.com/Kyrylo.Fesik

Председатель Оболонской РГА Киева Кирилл Фесик заявил о необходимости возвращения районных советов — выборных органов, которые представляли интересы жителей на местном уровне. По его словам, масштаб столицы требует восстановления такой модели управления.

Об этом глава РГА заявил во время эфира "Київського часу".

Читайте также:

В Киеве хотят вернуть районные советы

Как сказал Фесик, Киев давно нуждается в более эффективной представительской системе, а районы должны иметь собственные выборные органы, способные оперативно реагировать на запросы жителей. В качестве примера глава РГА привел Оболонский район, где сейчас проживают около 300 тыс. жителей, что можно сопоставить с целым городом.

По словам чиновника, сейчас возможность возвращения районных советов рассматривается на государственном уровне.

"Однозначно районы должны иметь советы. Более того, я думаю, что и на уровне высшего руководства города и руководства государства это декларируется. Все "за", потому что районы в городах большие", — сказал Фесик.

Ранее Кирилл Фесик рассказал, хватит ли укрытий в столице для проведения выборов.

А также в КГГА призвали провести выборы, несмотря на войну в стране.

Киев выборы Украина местные депутаты голосование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
