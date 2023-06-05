Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Офіційний портал Києва

Очільники райадміністрацій Києва закликали Кличка відмовитись від посади голови КМДА. Це сталося на тлі трагедії через закрите укриття під час повітряної тривоги у столиці.

Відповідне звернення записали голови РДА.

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Подробиці

Раніше мер Києва заявив що за роботу укриттів відповідають голови районів. Вони ж, своєю чергою, розкритикували заяву Кличка.

"Ми, голови районних адміністрацій міста Києва, пропонуємо меру відмовитися від одночасного суміщення декількох посад — міського голови і голови КМДА. Відновити відібрані повноваження районів та повернути районні ради", — сказали вони.

Зокрема, голови районних адміністрацій вважають, що мер хоче перекласти всю свою відповідальність за життєдіяльність міста виключно на райони, концентруючи при цьому владу в одних руках. Мета такої політики — передати більше прав і владних повноважень на місця.

Один із голів нагадав, що за останні роки райони позбавлені значної частини повноважень. До прикладу, контролювання доріг, зелених насаджень чи паркувальних майданчиків. До того ж райони вже не впливають на роботу медичних закладів.

"Тепер місто змушує нас кількісно скорочувати управління соціального захисту, що зменшує наші можливості по роботі з пільговими категоріями населення. А перед початком війни місто робило все можливе, аби замінити районні адміністрації на департаменти районів, підконтрольні особисто меру. Цей список можна продовжувати. Але висновок один — щодня, забираючи в районів повноваження, на них намагаються покласти ще більше відповідальності", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Своєю чергою мер столиці Віталій Кличко заявив, що за роботу укриттів відповідають глави районів. Натомість, президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідатиме за закриті укриття в столиці буде міський голова.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.