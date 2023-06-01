Зеленський натякнув, хто відповідатиме за закриті укриття в столиці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із закритими укриттями в Києві під час повітряної тривоги. Він натякнув на неприємні наслідки для мера столиці Віталія Кличка.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ у Молдові.

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Представники ЗМІ запитали в українського лідера, хто буде відповідати, якщо підтвердиться інформація про загибель людей через зачинене укриття під час нічної атаки на Київ.

"Відповідатимуть всі, реакція буде тверда… Нам Росії, цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще і внутрішні… Сказав би, багато журналістів, сказав би, є слово, крутиться, але не можу…", — сказав Зеленський.

Після цього український лідер натякнув на мера Києва Віталія Кличка:

"Сказав би так: Може бути нокаут".

Нагадаємо, у мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги у Києві намагаються потрапити до укриття. Утім, воно було зачинене.

Також ми писали, що в результаті нічного ракетного обстрілу по столиці 1 червня у Деснянському районі загинуло щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади.

Додамо, столична поліція проводить обшуки у Київській міській державній адміністрації. Приводом стали зачинені укриття під час російської атаки.