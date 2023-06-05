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Главы райадминистраций Киева призвали Кличко отказаться от должности главы КГГА

5 июня 2023 20:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Главы райадминистраций Киева призвали Кличко отказаться от должности главы КГГА
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Официальный портал Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Главы райадминистраций Киева призвали Кличко отказаться от должности главы КГГА. Это произошло на фоне трагедии из-за закрытого укрытия во время воздушной тревоги в столице.

Соответствующее обращение записали главы РГА.

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Подробности

Ранее мэр Киева заявил, что за работу укрытий отвечают главы районов. Они же в свою очередь раскритиковали заявление Кличко.

"Мы, главы районных администраций города Киева, предлагаем мэру отказаться от одновременного совмещения нескольких должностей городского головы и главы КГГА. Восстановить отобранные полномочия районов и вернуть районные советы", — сказали они.

В частности, главы районных администраций считают, что мэр хочет переложить всю свою ответственность за жизнедеятельность города исключительно на районы, концентрируя при этом власть в одних руках. Цель такой политики — передать больше прав и властных полномочий на места.

Один из председателей напомнил, что за последние годы районы потеряли значительную часть полномочий. К примеру, контролирование дорог, зеленых насаждений или парковок. К тому же районы уже не влияют на работу медицинских учреждений.

"Теперь город заставляет нас количественно сокращать управление социальной защиты, что уменьшает наши возможности по работе со льготными категориями населения. А перед началом войны город делал все возможное, чтобы заменить районные администрации на департаменты районов, подконтрольные лично мэру. Этот список можно продолжать. Но вывод один — каждый день, забирая у районов полномочия, на них пытаются возложить еще больше ответственности", — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека. Мужчина одной из погибших и жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что за работу укрытий отвечают главы районов. Но президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что отвечать за закрытые укрытия в столице будет городской голова.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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