В Киеве убирают брошенные и поврежденные авто — как подать обращение

Очистка Киева от брошенных авто. Фото: КГВА

В Киеве очищают улицы от заброшенных и поврежденных автомобилей. Кроме того, жители столицы могут самостоятельно обращаться по этому вопросу.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram в среду, 2 апреля.

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Улицы Киева очищают от заброшенных авто

В Святошинском районе переместили пять автомобилей на улицах:

Махова;

Ивана Дзюбы;

Василия Верховинца;

на проспекте Леся Курбаса.

Очистка Киева от брошенных авто. Фото: КГВА

Очистка Киева от брошенных авто. Фото: КГВА

Машины были вывезены в ответ на обращения граждан, поступающие в КГВА.

"Если вы обнаружили поврежденное или брошенное авто в своем районе, просим обращаться к ответственным лицам районной государственной администрации", — говорится в сообщении.

Очистка Киева от брошенных авто. Фото: КГВА

Контакты для обращений:

Голосеевский район:

(044) 259-85-98 — отдел по вопросам благоустройства и экологии Голосеевской РГА.

Дарницкий район:

(044) 564-99-95, (044) 565-45-99 — Приемная для обращения граждан Дарницкой РГА.

Деснянский район:

(044) 546-10-55 — Приемная для обращений граждан Деснянской РГА.

Днепровский район:

(044) 366-51-00, (044)366-51-03 — Отдел работы с обращениями граждан Днепровской РГА.

Оболонский район:

(098) 581-49-51 — Инспектор отдела благоустройства Оболонской РГА Крикун Алексей.

Печерский район:

(044) 280-02-67, (044) 280-88-02 — Отдел работы с обращениями граждан Печерской РГА.

Подольский район:

(044) 485-23-78, (044) 425-14-91 — Отдел работы с обращениями граждан Подольской РГА.

Святошинский район:

(096) 593-01-95 — Главный специалист отдела по вопросам благоустройства и экологии Святошинской РГА Слепченко Мария.

Соломенский район:

(044) 207-09-06 — Отдел работы с обращениями граждан Соломенской РГА.

Шевченковский район:

(044) 366-58-53 — Отдел работы с обращениями граждан Шевченковской РГА.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, на выходных в Киеве временно не будут работать несколько станций метро.

Также корреспондент Новини.LIVE побывал в гимназии восточных языков, в которой три года назад произошел масштабный пожар.