В Киеве убирают брошенные и поврежденные авто — как подать обращение

Очистка Киева от брошенных авто — в КГВА показали фото
В Киеве очищают улицы от заброшенных и поврежденных автомобилей. Кроме того, жители столицы могут самостоятельно обращаться по этому вопросу.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram в среду, 2 апреля.
Улицы Киева очищают от заброшенных авто
В Святошинском районе переместили пять автомобилей на улицах:
- Махова;
- Ивана Дзюбы;
- Василия Верховинца;
- на проспекте Леся Курбаса.
Машины были вывезены в ответ на обращения граждан, поступающие в КГВА.
"Если вы обнаружили поврежденное или брошенное авто в своем районе, просим обращаться к ответственным лицам районной государственной администрации", — говорится в сообщении.
Контакты для обращений:
Голосеевский район:
(044) 259-85-98 — отдел по вопросам благоустройства и экологии Голосеевской РГА.
Дарницкий район:
(044) 564-99-95, (044) 565-45-99 — Приемная для обращения граждан Дарницкой РГА.
Деснянский район:
(044) 546-10-55 — Приемная для обращений граждан Деснянской РГА.
Днепровский район:
(044) 366-51-00, (044)366-51-03 — Отдел работы с обращениями граждан Днепровской РГА.
Оболонский район:
(098) 581-49-51 — Инспектор отдела благоустройства Оболонской РГА Крикун Алексей.
Печерский район:
(044) 280-02-67, (044) 280-88-02 — Отдел работы с обращениями граждан Печерской РГА.
Подольский район:
(044) 485-23-78, (044) 425-14-91 — Отдел работы с обращениями граждан Подольской РГА.
Святошинский район:
(096) 593-01-95 — Главный специалист отдела по вопросам благоустройства и экологии Святошинской РГА Слепченко Мария.
Соломенский район:
(044) 207-09-06 — Отдел работы с обращениями граждан Соломенской РГА.
Шевченковский район:
(044) 366-58-53 — Отдел работы с обращениями граждан Шевченковской РГА.
Напомним, на выходных в Киеве временно не будут работать несколько станций метро.
Также корреспондент Новини.LIVE побывал в гимназии восточных языков, в которой три года назад произошел масштабный пожар.
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