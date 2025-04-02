Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

Цими вихідними, 5 та 6 квітня 2025 року, у Києві тимчасово закриють кілька станцій метро. Це станеться через ремонт Дарницького шляхопроводу.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.

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Пост КП "Київський метрополітен". Фото: скріншот

Які саме станції метро в Києві закриють на вихідних

У КП "Київський метрополітен" повідомили, що у зв’язку з ремонтом Дарницького шляхопроводу рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро" буде призупинено:

в суботу, 5 квітня;

в неділю, 6 квітня.

"Цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені", — пояснили українцям.

Уточнюється, що між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" поїзди рухатимуться відповідно до графіка руху вихідного дня.

З понеділка, 7 квітня, станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.

Як автобуси дублюватимуть маршрут закритих станцій

Громадянам повідомили, що на тлі закриття низки станцій "Київського метрополітену", дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси №1М.

Уточнюється, що дублюючий автобус №1М курсуватиме з інтервалом руху до 10 хв:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної": вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі — вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку: тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" — "Чернігівська" (транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на одній зі станцій метро у Києві знайшли підозрілу коробку. Через це її тимчасово зачинили на вхід і вихід й викликали вибухотехніків.

Також ми повідомляли про те, що у столиці триває будівництво метро на Виноградар. Наразі там зводять перший в Україні двоповерховий тунель.