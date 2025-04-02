У Києві на вихідних припинять роботу деякі станції метро
Цими вихідними, 5 та 6 квітня 2025 року, у Києві тимчасово закриють кілька станцій метро. Це станеться через ремонт Дарницького шляхопроводу.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Facebook.
Які саме станції метро в Києві закриють на вихідних
У КП "Київський метрополітен" повідомили, що у зв’язку з ремонтом Дарницького шляхопроводу рух поїздів між станціями "Лісова" та "Дніпро" буде призупинено:
- в суботу, 5 квітня;
- в неділю, 6 квітня.
"Цими вихідними на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені", — пояснили українцям.
Уточнюється, що між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" поїзди рухатимуться відповідно до графіка руху вихідного дня.
З понеділка, 7 квітня, станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.
Як автобуси дублюватимуть маршрут закритих станцій
Громадянам повідомили, що на тлі закриття низки станцій "Київського метрополітену", дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси №1М.
Уточнюється, що дублюючий автобус №1М курсуватиме з інтервалом руху до 10 хв:
- у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної": вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі — вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";
- у зворотному напрямку: тим же маршрутом, крім відрізка між станціями метро "Дарниця" — "Чернігівська" (транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на одній зі станцій метро у Києві знайшли підозрілу коробку. Через це її тимчасово зачинили на вхід і вихід й викликали вибухотехніків.
Також ми повідомляли про те, що у столиці триває будівництво метро на Виноградар. Наразі там зводять перший в Україні двоповерховий тунель.
Читайте Новини.LIVE!