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У Києві поліцейські врятували жінку, яка намагалася стрибнути з моста

5 серпня 2024 13:16
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Поліція в Києві врятувала жінку від самогубства на мосту у Голосіївському районі
Правоохоронці та жінка, яку врятували від самогубства у Києві. Фото: t.me/gunpKyiv
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві поліцейські врятували жінку, яка хотіла вчинити самогубство. Вона планувала стрибнути з мосту в Голосіївському районі.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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Очевидці повідомили поліцейським, що на проспекті Науки невідома громадянка намагається вчинити самогубство. Протягом декількох хвилин на місце події прибули співробітники поліції, поліцейські-психологи, патрульні, співробітники ДСНС та медики, які виявили, що жінка стоїть за поручнями огорожі мосту та погрожує стрибнути на проїжджу частину. 

У Києві жінка намагалась вчинити самогубство
Міст, з якого хотіла стрибнути жінка. Фото: t.me/gunpKyiv

"Не гаючи ні хвилини, правоохоронці кинулись їй на допомогу – словами знайшли підхід до жінки, заспокоїли її, переконавши не робити необдуманих вчинків й допомогли повернутися на міст", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці передали жінку лікарям, де їй надають допомогу.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот 

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