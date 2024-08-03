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На відновлення "Охматдиту" після російського обстрілу може не вистачити коштів

3 серпня 2024 16:32
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Ремонт "Охматдиту" може обійтися в більшу суму — в чому причина
Пошкоджений після обстрілу корпус "Охматдиту". Фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Пошкодженому онкологічному корпусу київської дитячої лікарні "Охматдит" може не вистачити грошей на відновлення після російського ракетного обстрілу 8 липня. Після термінових потреб кошториси можуть перескласти заново.

Про це розповіла заступниця голови правління громадської організації "Антикорупційний штаб" та журналістка Євгенія Вірлич в етері телеканалу "Київ"

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За її словами, зараз немає всіх необхідних кошторисів, оскільки потрібен час на їхню розробку. Однак гроші, на її думку, можуть витратити на термінову відбудову критично важливих медвузлів. 

"Це цілком логічно, що на першому етапі хочуть витратити гроші на термінову відбудову того, що можуть відбудувати тут і зараз", — каже вона.

Журналістка зазначає, що це може бути логічним, якщо сума стане меншою. Адже вона зменшиться у торгах в умовах конкуренції, і до того ж може не вистачити грошей. 

"Відновлення також потребує не тільки лікарня, а й медичне обладнання. Тобто це величезні витрати коштів, і якщо щось залишиться, то благодійний фонд може вирішити передати на якісь інші потреби, або закупити якесь обладнання для лікарні, яке, можливо, знищили", — каже Вірлич. 

Нагадаємо, що Росія вдарила по Охматдиту в Києві 8 липня. На місці обстрілу загинуло дві людини, постраждали 34, серед яких також були діти. Загалом внаслідок обстрілу столиці загинули 33 людини, поранених нараховувалося 121.

Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Водночас Німеччина виділить 10 мільйонів євро для відбудови Охматдиту. Кошти спрямують на відновлення роботи лікарні та підготовки до зими. Своєю чергою Литва теж оголосила про виділення одного мільйона євро на відновлення лікарні та закликала інші країни допомогти.

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Київ гроші Україна обстріли війна в Україні Охматдит

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