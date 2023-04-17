Одного з організаторів скандальних вечірок у Києві взяли під варту в залі суду: деталі
Сьогодні, 17 квітня, одного з організаторів скандальних вечірок у Києві взяли під варту в залі суду. Йому призначили заставу.
Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Деталі
"1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру молодикам, які доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумились із жертв в соцмережах", — нагадав Нєбитов.
Він повідомив, що сьогодні, ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 31 січня мережею почали ширитися фото з п'яних вечірок, де непритомні дівчата піддаються насиллю та приниженню. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.
Також ми писали, що 3 лютого блогеру "п’яних вечірок" Андрію Ярині та його другові Ярославу Домбровському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Покарання тривало до 1 квітня без можливості внесення застави.
Додамо, двох фігурантів у справі "п'яних вечірок", які запрошували в гості дівчат і чинили над ними сексуальне насильство, випустили на волю під заставу.