Одного з організаторів скандальних вечірок у Києві взяли під варту в залі суду: деталі

Організатори скандальних вечірок у Києві та працівники поліції. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 17 квітня, одного з організаторів скандальних вечірок у Києві взяли під варту в залі суду. Йому призначили заставу.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Читайте також:

Деталі

"1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру молодикам, які доводили дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумились із жертв в соцмережах", — нагадав Нєбитов.

Він повідомив, що сьогодні, ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень.

Досудове розслідування триває.

Один з організаторів скандальних вечірок у Києві та працівник поліції. Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, 31 січня мережею почали ширитися фото з п'яних вечірок, де непритомні дівчата піддаються насиллю та приниженню. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.

Також ми писали, що 3 лютого блогеру "п’яних вечірок" Андрію Ярині та його другові Ярославу Домбровському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Покарання тривало до 1 квітня без можливості внесення застави.

Додамо, двох фігурантів у справі "п'яних вечірок", які запрошували в гості дівчат і чинили над ними сексуальне насильство, випустили на волю під заставу.