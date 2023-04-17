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Одного з організаторів скандальних вечірок у Києві взяли під варту в залі суду: деталі

17 квітня 2023 17:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Одного з організаторів скандальних вечірок у Києві взяли під варту в залі суду: деталі
Організатори скандальних вечірок у Києві та працівники поліції. Фото: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 квітня, одного з організаторів скандальних вечірок у Києві взяли під варту в залі суду. Йому призначили заставу.

Про це повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Деталі

"1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру молодикам, які доводили  дівчат до стану безпорадності, змушували виконувати непристойні дії сексуального характеру, після чого глумились із жертв в соцмережах", — нагадав Нєбитов.

Він повідомив, що сьогодні, ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів взяли під варту в залі суду, збільшивши розмір застави до 536 800 гривень.

Досудове розслідування триває.

Один из организаторов скандальных вечеринок в Киеве и работник полиции
Один з організаторів скандальних вечірок у Києві та працівник поліції. Фото: Андрій Нєбитов

Нагадаємо, 31 січня мережею почали ширитися фото з п'яних вечірок, де непритомні дівчата піддаються насиллю та приниженню. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.  

Також ми писали, що 3 лютого блогеру "п’яних вечірок" Андрію Ярині та його другові Ярославу Домбровському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Покарання тривало до 1 квітня без можливості внесення застави.

Додамо, двох фігурантів у справі "п'яних вечірок", які запрошували в гості дівчат і чинили над ними сексуальне насильство, випустили на волю під заставу.

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