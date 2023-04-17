Одного из организаторов скандальных вечеринок в Киеве взяли под стражу в зале суда: детали

Организаторы скандальных вечеринок в Киеве и сотрудники полиции. Фото: Нацполиция

Сегодня, 17 апреля, одного из организаторов скандальных вечеринок в Киеве взяли под стражу в зале суда. Ему назначили залог.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

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"1 февраля полиция Киевской области объявила о подозрении молодым людям, которые доводили девушек до состояния беспомощности, заставляли выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумились над жертвами в соцсетях", — напомнил Небитов.

Он сообщил, что сегодня постановлением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Один из организаторов скандальных вечеринок в Киеве и сотрудник полиции. Фото: Андрей Небитов

Напомним, 31 января сетью начали распространяться фото с пьяных вечеринок, где девушки без сознания подвергаются насилию и унижению. Организаторами таких секс-вечеринок была группа молодых людей в возрасте 19-20 лет из Ивано-Франковска, переехавших в Киев.

Также мы писали, что 3 февраля блогеру "пьяных вечеринок" Андрею Ярине и его другу Ярославу Домбровскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Наказание длилось до 1 апреля без возможности внесения залога.

Добавим, двух фигурантов по делу "пьяных вечеринок", которые приглашали в гости девушек и совершали над ними сексуальное насилие, выпустили на свободу под залог.