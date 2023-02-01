П'яні вечірки в Києві — реакція Дмитра Лубінця

Обшуки в організаторів п'яних вечірок

У соцмережах поширили шокуючий контент з вечірок, на яких юнаки принижували дівчат. Винним у цьому насильстві є виключно кривдник.

На такі п'яні вечірки відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Реакція Дмитра Лубінця

"Обурений шокуючим контентом у соціальних мережах, коли група молодиків запрошувала дівчат на вечірки, схиляла їх до вживання алкогольних напоїв та, можливо, психотропних речовин, доводила до непритомного стану, а потім вчиняла акти сексуального характеру", — написав у своєму Telegram омбудсман.

Він також зазначив, що за вказаними фактом, звернувся до Головного управління Національної поліції та Офісу Генерального прокурора щодо забезпечення проведення невідкладного, неупередженого та ефективного розслідування вчинених правопорушень та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Водночас Лубінець занепокоєний, що такий контент має попит та схваленням в нашому суспільстві — дехто висловлює думку, що винуватими у цій ситуації є самі постраждалі.

"Звертаю увагу! Винуватим у такому злочині є виключно кривдник. Постраждала особа не може бути винуватою і не повинна почувати себе такою", — наголосив він.

Омбудсман також звернув увагу, що будь-які насильницькі дії сексуального характеру заборонені національним та міжнародним законодавством, зокрема, Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція), яка набрала чинності для України 01.11.2022, та є неприпустимими і в мирний, і у воєнний час.

Вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи тягне за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, 31 січня мережею почали ширитися фото з п'яних вечірок, де непритомні дівчата піддаються насиллю та приниженню. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.

Після гучної хвилі розголосу про такі "тусовки" в соцмережах та ЗМІ один із молодиків прокоментував це у своєму Instagram.

"Я не збираюсь пояснювати свою позицію. Моя аудиторія, яка за мною слідкує розуміє чим я займаюсь, для чого я це роблю і що насправді відбувається на тусовках. Всі, хто адекватно це сприймає — має голову на плечах і я дуже щасливий, що маю свідому аудиторію, а тупе стадо, яке начиталося постів в інтернеті пішли на ***", — заявив хлопець.

Наступного дня, 1 лютого, до любителів забав з обшуками прийшла поліція. Обшуки проводились за адресами проживання та в орендованих квартирах у Києві. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Згодом у коментарі Новини.LIVE юрист розповів, що може загрожувати організаторам таких п’яних секс-вечірок у Києві. За його словами, кривдники можуть понести як кримінальну, так і цивільну відповідальність.