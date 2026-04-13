Прогноз погоди в Києві на завтра 14 квітня

Погода в Києві та області завтра, 14 квітня, очікується з нічними заморозками до -3 °C. Водночас синоптики не прогнозують опадів. Вдень температура повітря підвищиться до комфортних показників.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 14 квітня

Упродовж доби очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

у Київській області вночі заморозки 0...-3 °C , вдень +11...+16 °C ;

, вдень ; у Києві вночі +2...+4 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...-2 °C, вдень близько +15 °C.

Синоптики оголосили другий рівень небезпечності у Київській області через заморозки в повітрі до -3 °C, а у Києві — перший рівень через заморозки на поверхні ґрунту до -2 °C.

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", — додали в Укргідрометцентрі.

