Прогноз погоди в Києві на завтра 14 квітня

Оголошено небезпеку: у Києві завтра похолодає до -3 °C
Погода в Києві та області завтра, 14 квітня, очікується з нічними заморозками до -3 °C. Водночас синоптики не прогнозують опадів. Вдень температура повітря підвищиться до комфортних показників.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві та області 14 квітня
Упродовж доби очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- у Київській області вночі заморозки 0...-3 °C, вдень +11...+16 °C;
- у Києві вночі +2...+4 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...-2 °C, вдень близько +15 °C.
Синоптики оголосили другий рівень небезпечності у Київській області через заморозки в повітрі до -3 °C, а у Києві — перший рівень через заморозки на поверхні ґрунту до -2 °C.
"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", — додали в Укргідрометцентрі.
