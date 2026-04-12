Великдень у час війни: у храмах Києва освятили святкові кошики

Попри війну українці продовжують відзначати Великдень і дотримуватися родинних традицій. Для мешканців Києва свято залишається символом єдності, тепла та зв'язку з рідними, навіть якщо вони далеко.

Як проходить святкування у столиці розповіла журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Великдень у Києві

Жителі столиці розповідають, що найважливішою великодньою традицією для них залишається можливість зібратися разом із родиною. Навіть попри те, що багато близьких нині перебувають на фронті або за кордоном, люди намагаються підтримувати зв'язок і відчуття єдності.

"Традиції все одно люди дотримуються. Бо це як зв'язок із усіма поколіннями. Ми просимо захисту і віримо в майбутнє наших дітей", — діляться місцеві мешканці.

Крім того, 12 квітня з 12:00 до 20:00 на території Софії Київської відбувається святковий захід "Великдень у Софії Київській". Його організували Національний заповідник "Софія Київська" спільно з Національним центром народної культури "Музей Івана Гончара" у партнерстві з Zagoriy Foundation та проєктом "Витоки".

Це вже третій рік поспіль, коли Софія Київська стає місцем великого спільного святкування, де українські традиції постають як жива частина сучасного життя.

Програма заходу включає близько 50 давніх великодніх пісень, веснянок, ігор та хороводів, які були відновлені та повернуті до виконання.

Упродовж дня на території заповідника звучатимуть канти, псальми, духовні піснеспіви та хорова музика. До святкування долучаться кобзарі та лірники, які відтворюватимуть автентичну українську традицію.

Особливу атмосферу створить передзвін дзвонів Софійської дзвіниці, який лунатиме протягом дня.

Організатори зазначають, що подія покликана не лише відзначити Великдень, а й підкреслити тяглість української культури та силу спільності навіть у складні часи.

