Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві відкрили легендарну виставку "Всесвіт Ван Гога": фото

У Києві відкрили легендарну виставку "Всесвіт Ван Гога": фото

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 13:12
У Києві відкрили легендарну виставку "Всесвіт Ван Гога": фото
Виставка "Всесвіт Ван Гога". Фото: пресслужба

У Києві на ВДНГ відкрили виставку "Всесвіт Ван Гога". Вона присвячена нідерландському художнику та відома у всьому світі. Раніше виставка була представлена у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Торонто, Лас-Вегасі, Дубаї та Берліні. Вона зібрала вже мільйони відвідувачів.

Про відкриття "Всесвіту Ван Гога" на ВДНГ повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Виставка "Всесвіт Ван Гога" 

Автори виставки прийняли запрошення та вперше представили "Всесвіт Ван Гога" у Києві, навіть попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Експонати можна подивитися на ВДНГ.

Відвідувачі виставки у Києві можуть глибоко зануритися в роботи митця за допомогою VR-окулярів та анімації. Крім того, з головою поринути у "Всесвіт Ван Гога" допоможе аудіогід. Його створили разом з телеведучим Олексієм Сухановим.

У столиці України вперше відкрили виставку "Всесвіт Ван Гога"
Виставка "Всесвіт Ван Гога". Фото: пресслужба
У столиці України вперше відкрили виставку "Всесвіт Ван Гога"
Відтворена кімната Ван Гога. Фото: пресслужба

На виставці також відтворили спальню митця, в якій можуть побувати гості. Саме в такій кімнаті жив Ван Гог, коли створював свої визначні роботи. Візуальна частина доповнена музичним супроводом.

Читайте також:
У столиці України вперше відкрили виставку "Всесвіт Ван Гога"
Відвідувачі виставки "Всесвіт Ван Гога" дивляться на картину. Фото: пресслужба
У столиці України вперше відкрили виставку "Всесвіт Ван Гога"
Виставка "Всесвіт Ван Гога" у Києві. Фото: пресслужба
У столиці України вперше відкрили виставку "Всесвіт Ван Гога"
Експозиція виставки "Всесвіт Ван Гога". Фото: пресслужба

Відвідати виставку можна з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ у павільйоні №7.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше у Києві відкрили фотовиставку "До світла / Into the Light". Її презентували українські документалісти Костянтин та Влада Ліберови. Експозиція присвячена втратам та здобуткам України під час однієї з найтяжчих зим за всю історію країни. 

Також ми розповідали про те, що у столиці почали демонтувати оглядове колесо на Контрактовій площі. Воно працювало у столиці з 2017 року. Причиною демонтажу став аварійний стан.

Київ виставки ВДНГ Вінсент ван Гог
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації