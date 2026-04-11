У Києві відкрили легендарну виставку "Всесвіт Ван Гога": фото

Виставка "Всесвіт Ван Гога". Фото: пресслужба

У Києві на ВДНГ відкрили виставку "Всесвіт Ван Гога". Вона присвячена нідерландському художнику та відома у всьому світі. Раніше виставка була представлена у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Торонто, Лас-Вегасі, Дубаї та Берліні. Вона зібрала вже мільйони відвідувачів.

Про відкриття "Всесвіту Ван Гога" на ВДНГ повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Виставка "Всесвіт Ван Гога"

Автори виставки прийняли запрошення та вперше представили "Всесвіт Ван Гога" у Києві, навіть попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Експонати можна подивитися на ВДНГ.

Відвідувачі виставки у Києві можуть глибоко зануритися в роботи митця за допомогою VR-окулярів та анімації. Крім того, з головою поринути у "Всесвіт Ван Гога" допоможе аудіогід. Його створили разом з телеведучим Олексієм Сухановим.

Виставка "Всесвіт Ван Гога". Фото: пресслужба

Відтворена кімната Ван Гога. Фото: пресслужба

На виставці також відтворили спальню митця, в якій можуть побувати гості. Саме в такій кімнаті жив Ван Гог, коли створював свої визначні роботи. Візуальна частина доповнена музичним супроводом.

Читайте також:

Відвідувачі виставки "Всесвіт Ван Гога" дивляться на картину. Фото: пресслужба

Виставка "Всесвіт Ван Гога" у Києві. Фото: пресслужба

Експозиція виставки "Всесвіт Ван Гога". Фото: пресслужба

Відвідати виставку можна з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ у павільйоні №7.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше у Києві відкрили фотовиставку "До світла / Into the Light". Її презентували українські документалісти Костянтин та Влада Ліберови. Експозиція присвячена втратам та здобуткам України під час однієї з найтяжчих зим за всю історію країни.

Також ми розповідали про те, що у столиці почали демонтувати оглядове колесо на Контрактовій площі. Воно працювало у столиці з 2017 року. Причиною демонтажу став аварійний стан.