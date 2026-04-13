Объявлена опасность: в Киеве завтра похолодает до -3 °C

Дата публикации 13 апреля 2026 15:11
Прогноз погоды в Киеве на завтра 14 апреля
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 14 апреля, ожидается с ночными заморозками до -3 °C. В то же время синоптики не прогнозируют осадков. Днем температура воздуха повысится до комфортных показателей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 14 апреля

В течение суток ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні 14 квітня
Погода в Украине на 14 апреля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • в Киевской области ночью заморозки 0...-3 °C, днем +11...+16 °C;
  • в Киеве ночью +2...+4 °C, на поверхности почвы заморозки 0...-2 °C, днем около +15 °C.

Синоптики объявили второй уровень опасности в Киевской области из-за заморозков в воздухе до -3 °C, а в Киеве — первый уровень из-за заморозков на поверхности почвы до -2 °C.

Погода в Києві 14 квітня
Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", — добавили в Укргидрометцентре.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
