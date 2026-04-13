Прогноз погоды в Киеве на завтра 14 апреля

Погода в Киеве и области завтра, 14 апреля, ожидается с ночными заморозками до -3 °C. В то же время синоптики не прогнозируют осадков. Днем температура воздуха повысится до комфортных показателей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве и области 14 апреля

В течение суток ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

в Киевской области ночью заморозки 0...-3 °C , днем +11...+16 °C ;

, днем ; в Киеве ночью +2...+4 °C, на поверхности почвы заморозки 0...-2 °C, днем около +15 °C.

Синоптики объявили второй уровень опасности в Киевской области из-за заморозков в воздухе до -3 °C, а в Киеве — первый уровень из-за заморозков на поверхности почвы до -2 °C.

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", — добавили в Укргидрометцентре.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве открыли выставку "Вселенная Ван Гога" на ВДНХ, которая посвящена нидерландскому художнику. Она собрала уже миллионы посетителей.

Также мы показывали, как в храмах Киева освятили праздничные корзины на Пасху 12 апреля. Для граждан праздник остается символом единства, тепла и связи с родными.