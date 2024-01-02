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Окупанти атакували дронами та ракетами Київську область — є загиблі

2 січня 2024 11:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Окупанти атакували дронами та ракетами Київську область — є загиблі
Наслідки ворожої атаки на Київщині. Фото: Київська ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч проти 2 січня російські окупанти атакували Київську область безпілотниками. Вже вранці вони продовжили свій терор, використовуючи ракети. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще 11 отримало поранення, серед яких є дитина. 

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

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"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в м. Вишневе пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС", — йдеться у повідомленні.

наслідки обстрілів на Київщині
Наслідки ворожої атаки на Київщині. Фото: Київська ОВА

Крім того, в громадах області було пошкоджено багато приватних будинків та понад 60 автівок. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві. 

Інші пошкодження в регіоні

Також було пошкоджено кілька підприємств, складів та один із медичних закладів.

"За оперативною інформацією дві людини загинули, ще 11 поранені, зокрема одна дитина. Їм надається необхідна медична допомога", — зазначили у повідомленні.

наслідки обстрілів на Київщині
Наслідки ворожої атаки на Київщині. Фото: Київська ОВА

Також в області є проблеми з енергопостачанням, а саме в громадах таких районів:

  • Броварського,
  • Бучанського,
  • Фастівського,
  • Вишгородського.

"Працюють пункти незламності. Людям надаватиметься вся необхідна допомога. Більше подробиць щодо наслідків атаки — вже згодом", — додали у пресслужбі ОВА. 

Нагадаємо, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

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