Окупанти атакували дронами та ракетами Київську область — є загиблі
В ніч проти 2 січня російські окупанти атакували Київську область безпілотниками. Вже вранці вони продовжили свій терор, використовуючи ракети. Внаслідок цього загинуло двоє людей, ще 11 отримало поранення, серед яких є дитина.
Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.
Наслідки атаки РФ у Київській області 2 січня
"За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків в м. Вишневе пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Організовано евакуацію людей до найближчих пунктів обігріву, з людьми працюватимуть психологи ДСНС", — йдеться у повідомленні.
Крім того, в громадах області було пошкоджено багато приватних будинків та понад 60 автівок. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві.
Інші пошкодження в регіоні
Також було пошкоджено кілька підприємств, складів та один із медичних закладів.
"За оперативною інформацією дві людини загинули, ще 11 поранені, зокрема одна дитина. Їм надається необхідна медична допомога", — зазначили у повідомленні.
Також в області є проблеми з енергопостачанням, а саме в громадах таких районів:
- Броварського,
- Бучанського,
- Фастівського,
- Вишгородського.
"Працюють пункти незламності. Людям надаватиметься вся необхідна допомога. Більше подробиць щодо наслідків атаки — вже згодом", — додали у пресслужбі ОВА.
Нагадаємо, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.
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