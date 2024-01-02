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Оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область — есть погибшие

2 января 2024 11:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область — есть погибшие
Последствия вражеской атаки в Киевской области. Фото: Киевская ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 2 января российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Утром они продолжили свой террор, используя ракеты. В результате погибли два человека, еще 11 получили ранения, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

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Последствия атаки РФ в Киевской области 2 января

"По оперативной информации, в результате падения обломков в г. Вишневое повреждены пять многоквартирных домов. Организована эвакуация людей в ближайшие пункты обогрева, с людьми будут работать психологи ГСЧС", — говорится в сообщении.

последствия обстрелов в Киевской области
Последствия вражеской атаки в Киевской области. Фото: Киевская ОВА

Кроме того, в громадах области были повреждены многие частные дома и более 60 автомобилей. В результате падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви.

Другие повреждения в регионе

Также были повреждены несколько предприятий, складов и одно из медицинских учреждений.

"По оперативной информации два человека погибли, еще 11 ранены, в том числе один ребенок. Им оказывается необходимая медицинская помощь", — отметили в сообщении.

последствия обстрелов в Киевской области
Последствия вражеской атаки в Киевской области. Фото: Киевская ОВА

Также в области есть проблемы с энергоснабжением, а именно в громадах следующих районов:

  • Броварского,
  • Бучанского,
  • Фастовского,
  • Вышгородского.

"Работают пункты несокрушимости. Людям будет оказываться вся необходимая помощь. Больше подробностей относительно последствий атаки — уже впоследствии", — добавили в пресс-службе ОВА.

Напомним, Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

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