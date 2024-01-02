Ракетний удар по Києву — у мережі показали відео зруйнованої багатоповерхівки
Росія вкотре обстріляла Київ сьогодні, 2 січня. Внаслідок ракетної атаки зруйновано будинок у Солом'янському районі міста.
Фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали, який вигляд зараз має зруйнований будинок у столиці після російської атаки.
На ньому можна побачити кадри зруйнованого будинку та вирви від уламків ракет посеред подвір'я.
Ракетна атака на Київ 2 січня — що відомо
Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.
Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.
Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 20.
Своєю чергою в КМВА розповіли про руйнівні наслідки у Києві після чергової ракетної атаки росіян 2 січня.
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