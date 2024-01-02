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Ракетний удар по Києву — у мережі показали відео зруйнованої багатоповерхівки

2 січня 2024 10:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ракетний удар по Києву — у мережі показали відео зруйнованої багатоповерхівки
Наслідки ракетної атаки в Києві. Фото: Костянтин і Влада Ліберови
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Росія вкотре обстріляла Київ сьогодні, 2 січня. Внаслідок ракетної атаки зруйновано будинок у Солом'янському районі міста.

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали, який вигляд зараз має зруйнований будинок у столиці після російської атаки.

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На ньому можна побачити кадри зруйнованого будинку та вирви від уламків ракет посеред подвір'я. 

Ракетна атака на Київ 2 січня — що відомо

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.  

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 20.

Своєю чергою в КМВА розповіли про руйнівні наслідки у Києві після чергової ракетної атаки росіян 2 січня. 

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