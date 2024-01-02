Ракетна атака на Київ — в КМВА розповіли про руйнівні наслідки

Момент влучання у багатоповерхівку в Києві. Фото: Реальний Київ

Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Про наслідки ранкової атаки РФ розповіли в пресслужбі КМВА.

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Наслідки ракетної атаки на столицю 2 січня

Зазначається, що в Солом'янському районі столиці було зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Там уже відомо про 20 постраждалих.

Своєю чергою в Деснянському районі, за попередньою інформацією, сталася пожежа в супермаркеті.

"В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення. В Голосіївському р-ні падіння решток на відкритій території. В Печерському районі — на дах 9-поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок", — додали у повідомленні.

Також в Оболонському районі зафіксовано загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень.

Святошинський район теж постраждав, наразі інформація уточнюється.

Що ще було пошкоджено у місті

Своєю чергою в Подільському районі сталася пожежа на території ринку. Також було пошкоджено газову трубу, рештки ракет впали і на нежитлову забудову. Ймовірно, у районі сталося й загорання житлового будинку, дані щодо цього перевіряються.

"Шевченківський район — падіння решток на відкриту територію. Усі екстрені служби працюють по викликах. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Через ракетний удар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням та водопостачанням", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Крім того, в Подільському районі пошкоджено магістралі водопостачання. Також загорілися щонайменше шість автівок.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Оновлено 09:32. В Солом'янському районі Києва рятувальники деблокували 17 людей, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"117 мешканців вивели з будинку. Постраждали наразі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці", — додав він.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличко

Що відомо про ракетну атаку на Київ 2 січня

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У всіх областях оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 20.