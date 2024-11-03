Атака Росії на Київ 3 листопада — у КМВА повідомили наслідки

Робота ППО. Фото: Повітряне командування "Південь"

Російські загарбники у ніч проти 3 листопада знову атакували Київ. Окупанти використовували ударні безпілотники.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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Атака окупантів на Київ

Ударні безпілотники противник запускав переважно з північного-східного напрямку. На столицю дрони заходили різними курсами і на дуже малих висотах. Протягом ночі повітряна тривога в Києві оголошувалася двічі. Сумарно небезпека тривала пʼять з половиною годин.

"Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці. Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста", — розповів Попко.

Відомо, що у Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. Також в щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи. На щастя, люди не постраждали.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у КМВА показали наслідки падіння уламків російського безпілотника у Шевченківському районі столиці.

Також 2 листопада уламок ворожого безпілотника влучив у багатоповерховий будинок у Святошинському районі Києва.