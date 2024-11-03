Атака России на Киев 3 ноября — в КГВА сообщили последствия

Работа ПВО. Фото: Воздушное командование "Юг"

Российские захватчики в ночь на 3 ноября снова атаковали Киев. Оккупанты использовали ударные беспилотники.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Атака оккупантов на Киев

Ударные беспилотники противник запускал преимущественно с северо-восточного направления. На столицу дроны заходили разными курсами и на очень малых высотах. В течение ночи воздушная тревога в Киеве объявлялась дважды. Суммарно опасность длилась пять с половиной часов.

"Силы обороны обезвредили все беспилотники, которые угрожали столице. В результате отражения атаки было зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города", — рассказал Попко.

Известно, что в Шевченковском районе повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электросети. Также в по меньшей мере пяти зданиях взрывной волной повреждено остекление окон, входные группы. К счастью, люди не пострадали.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, в КГВА показали последствия падения обломков российского беспилотника в Шевченковском районе столицы.

Также 2 ноября обломок вражеского беспилотника попал в многоэтажный дом в Святошинском районе Киева.