Атака на Київ 2 листопада — мешканка пошкодженого будинку прокоментувала влучання

Пошкоджений будинок у Святошинському районі Києва. Фото: поліція Києва

Сьогодні вранці уламок ворожого безпілотника влучив у багатоповерхівку, яка знаходиться у Святошинському районі Києва. Мешканка пошкодженого житла прокоментувала момент удару.

Про це повідомила мешканка зруйнованої квартири у Києві Христина у коментарі для КИЇВ24 у суботу, 2 листопада.

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Христина розповіла, що почула дуже сильний звук, який був схожий на трактор, і почала збиратися та вибігати із квартири. За її словами, вже через декілька секунд пролунав вибух, внаслідок якого вилетіло скло та відкрилися шухляди.

"Я зайшла в кімнату і побачила, що там пожежа і зникло світло. Ми почали бігти вниз, спустилися я зателефонувала до екстреної служби, там сказали очікувати. Наразі у нас вже був заступник міського голови, який пояснив як нам діяти далі", — розповіла мешканка квартири у Святошинському районі.

Вона додала, що одна із кімнат житла повністю згоріла, там вибито одну балконну стіну та просіла стеля. В іншій кімнаті вибиті вікна, але загоряння не відбулося.

"Після наслідків ліквідації пожежі досі тече вода, там все чорне і дуже смердить. Знаходитися там і жити наразі неможливо. Запах після прильоту був настільки ядучим, було відчуття, що ми втратимо свідомість", — зауважила Христина.

Нагадаємо, у Київській прокуратурі показали наслідки влучання у житловий будинок у Святошинському районі.

Ми писали про те, що 2 листопада уламки ворожих безпілотників впали у шести районах столиці.

У Дніпровському районі Києва уламки впали на території житлової забудови. Також сталося загоряння в багатоповерховому нежитловому будинку у Шевченківському районі.