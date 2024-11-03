Падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі Києва 3 листопада — фото наслідків

Наслідки падіння уламків у Києві. Фото: КМВА

Російські окупанти у ніч проти 3 листопада знову атакували Київ ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок цього зафіксовано падіння уламків у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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Наслідки падіння уламків у Києві

Уламками російського безпілотника було пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.

Наслідки падіння уламків БпЛА в Шевченківському районі Києва 3 листопада. Фото: КМВА

Наслідки падіння уламків БпЛА в Шевченківському районі Києва 3 листопада. Фото: КМВА

Наслідки падіння уламків БпЛА в Шевченківському районі Києва 3 листопада. Фото: КМВА

"Вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на першому та другому поверхах та скління вікон в офісній будівлі з першого по дев'ятого поверхи. Пожежі та постраждалих — немає", — зазначив Попко.

Наслідки падіння уламків БпЛА в Шевченківському районі Києва 3 листопада. Фото: КМВА

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 листопада у Солом'янському районі Києва ворожий безпілотник зіткнувся з будівельним краном.

Також внаслідок падіння уламків БпЛА 2 листопада у Святошинському районі столиці виникла пожежа у багатоповерхівці.