Падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі Києва 3 листопада — фото наслідків

У Києві впали уламки безпілотника — фото наслідків
Російські окупанти у ніч проти 3 листопада знову атакували Київ ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок цього зафіксовано падіння уламків у Шевченківському районі столиці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
Наслідки падіння уламків у Києві
Уламками російського безпілотника було пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.
"Вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на першому та другому поверхах та скління вікон в офісній будівлі з першого по дев'ятого поверхи. Пожежі та постраждалих — немає", — зазначив Попко.
Нагадаємо, 2 листопада у Солом'янському районі Києва ворожий безпілотник зіткнувся з будівельним краном.
Також внаслідок падіння уламків БпЛА 2 листопада у Святошинському районі столиці виникла пожежа у багатоповерхівці.
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