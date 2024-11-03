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У Києві впали уламки безпілотника — фото наслідків

3 листопада 2024 07:44
Аркадій Пастула - Редактор
Падіння уламків БпЛА у Шевченківському районі Києва 3 листопада — фото наслідків
Наслідки падіння уламків у Києві. Фото: КМВА
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 3 листопада знову атакували Київ ударними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок цього зафіксовано падіння уламків у Шевченківському районі столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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Наслідки падіння уламків у Києві

Уламками російського безпілотника було пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти.

Обстріл Києва 3 листопада
Наслідки падіння уламків БпЛА в Шевченківському районі Києва 3 листопада. Фото: КМВА
Шевченківський район Києва після падіння уламків БпЛА 3 листопада
Наслідки падіння уламків БпЛА в Шевченківському районі Києва 3 листопада. Фото: КМВА
Атака РФ на Київ 3 листопада
Наслідки падіння уламків БпЛА в Шевченківському районі Києва 3 листопада. Фото: КМВА

"Вибуховою хвилею пошкодженно скління вікон гуртожитку на першому та другому поверхах та скління вікон в офісній будівлі з першого по дев'ятого поверхи. Пожежі та постраждалих — немає", — зазначив Попко.

Падіння уламків БпЛА у Києві 3 листопада
Наслідки падіння уламків БпЛА в Шевченківському районі Києва 3 листопада. Фото: КМВА
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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 листопада у Солом'янському районі Києва ворожий безпілотник зіткнувся з будівельним краном.

Також внаслідок падіння уламків БпЛА 2 листопада у Святошинському районі столиці виникла пожежа у багатоповерхівці.

Київ окупанти обстріли Шахед безпілотники війна

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