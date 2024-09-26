Обстріл Києва 26 вересня — у ДСНС опублікували фото наслідків

Рятувальник ліквідовує пожежу внаслідок обстрілу Києва 26 вересня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у четвер, 26 вересня, атакували Київ. Для чергового обстрілу загарбники використовували ударні безпілотники типу Shahed.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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У Печерському районі міста сталася розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням. Наразі вогонь ліквідовано.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва 26 вересня. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих автомобілів.

"Чергова неспокійна ніч для киян через чергову злочинну атаку мирного міста російськими військами! Агресор вкотре порушив закони міжнародного гуманітарного права і намагався завдати повітряного удару цивільному населенню та інфраструктурі Києву за допомогою БпЛА, попередньо типу "Shahed", — наголосили у КМВА.

Рятувальник на місці обстрілу Києва 26 вересня. Фото: ДСНС

За словами начальника КМВА, сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку міста прямувало понад 15 російських безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах тривала протягом п'яти годин.

Наслідки російської атаки на Київ 26 вересня. Фото: ДСНС

Силам та засобам ППО вдалося ліквідувати близько десяти ударних дронів окупантів.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи в Києві пролунали зранку в четвер, 26 вересня. У столиці працювала система протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що уламки ворожого безпілотника впали прямо біля житлового будинку у Печерському районі, що призвело до численних пошкоджень.