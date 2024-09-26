Обстрел Киева 26 сентября — в ГСЧС опубликовали фото последствий

Спасатель ликвидирует пожар в результате обстрела Киева 26 сентября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в четверг, 26 сентября, атаковали Киев. Для очередного обстрела захватчики использовали ударные беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

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Российский обстрел Киева

В Печерском районе города произошла разгерметизация газовой трубы на первом этаже жилой пятиэтажки с последующим горением. Сейчас огонь ликвидирован.

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов Киева 26 сентября. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что еще в четырех жилых домах повреждены окна и около 20 припаркованных автомобилей.

"Очередная неспокойная ночь для киевлян из-за очередной преступной атаки мирного города российскими войсками! Агрессор в очередной раз нарушил законы международного гуманитарного права и пытался нанести воздушный удар по гражданскому населению и инфраструктуре Киева с помощью БпЛА, предварительно типа "Shahed", — отметили в КГВА.

Спасатель на месте обстрелов Киева 26 сентября. Фото: ГСЧС

По словам начальника КГВА, силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении города летело более 15 российских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах продолжалась в течение пяти часов.

Последствия атаки на Киев 26 сентября. Фото: ГСЧС

Силам и средствам ПВО удалось ликвидировать около десяти ударных дронов оккупантов.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Киеве прогремели утром в четверг, 26 сентября. В столице работала система противовоздушной обороны.

Впоследствии стало известно, что обломки вражеского беспилотника упали прямо возле жилого дома в Печерском районе, что привело к многочисленным повреждениям.