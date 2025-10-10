Обстріл Києва 10 жовтня — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка

Окупанти пошкодили багатоповерхівку в Києві — фото наслідків
Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:30
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: "Суспільне"
Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня атакували Київ. Зокрема, у Печерському районі зафіксовано пошкодження в багатоповерхівці.
Фото наслідків показали "РБК-Україна" та "Суспільне".
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві 10 жовтня
Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки російського дрона влучили в багатоповерховий житловий будинок.
"Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано", — додав він.
Нагадаємо, через нічну атаку окупантів 10 жовтня у Києві змінили рух метро. Наразі спостерігаються проблеми з електропостачанням.
Крім того, Кличко повідомляв про девʼятьох поранених у Києві. Крім того, є проблеми з водопостачанням.
