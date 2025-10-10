Відео
Підтримати ЗСУ
Головна Київ Окупанти пошкодили багатоповерхівку в Києві — фото наслідків

Окупанти пошкодили багатоповерхівку в Києві — фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:30
Обстріл Києва 10 жовтня — який вигляд має пошкоджена багатоповерхівка
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві. Фото: "Суспільне"

Російські окупанти у ніч проти 10 жовтня атакували Київ. Зокрема, у Печерському районі зафіксовано пошкодження в багатоповерхівці.

Фото наслідків показали "РБК-Україна" та "Суспільне".

Читайте також:

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві 10 жовтня

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки російського дрона влучили в багатоповерховий житловий будинок.

"Там палали квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано", — додав він.

Обстріл Києва 10 жовтня
Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: "РБК-Україна"
Атака Росії на Київ 10 жовтня
Рятувальники на місці атаки. Фото: "РБК-Україна"
Російський обстріл Києва 10 жовтня
Наслідки падіння уламків. Фото: "РБК-Україна"
Нічна атака на Київ 10 жовтня
Російська атака на Київ 10 жовтня. Фото: "РБК-Україна"
Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня
Пошкодження в багатоповерхівці. Фото: "Суспільне"
Атака Росії на Київ 10 жовтня
Нічний обстріл Києва 10 жовтня. Фото: "Суспільне"

Нагадаємо, через нічну атаку окупантів 10 жовтня у Києві змінили рух метро. Наразі спостерігаються проблеми з електропостачанням.

Крім того, Кличко повідомляв про девʼятьох поранених у Києві. Крім того, є проблеми з водопостачанням.

Київ війна обстріли окупанти дрони багатоповерхівка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
