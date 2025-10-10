Обстрел Киева 10 октября — как выглядит поврежденная многоэтажка

Оккупанты повредили многоэтажку в Киеве — фото последствий
Дата публикации 10 октября 2025 07:30
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: "Суспільне"
Российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали Киев. В частности, в Печерском районе зафиксированы повреждения в многоэтажке.
Фото последствий показали "РБК-Украина" и "Суспільне".
Поврежденная многоэтажка в Киеве 10 октября
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки российского дрона попали в многоэтажный жилой дом.
"Там пылали квартиры на нескольких этажах. Пожар ликвидирован", — добавил он.
Напомним, из-за ночной атаки оккупантов 10 октября в Киеве изменили движение метро. Сейчас наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Кроме того, Кличко сообщал о девяти раненых в Киеве. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением.
