Обстрел Киева 10 октября — как выглядит поврежденная многоэтажка

Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: "Суспільне"

Российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали Киев. В частности, в Печерском районе зафиксированы повреждения в многоэтажке.

Фото последствий показали "РБК-Украина" и "Суспільне".

Поврежденная многоэтажка в Киеве 10 октября

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки российского дрона попали в многоэтажный жилой дом.

"Там пылали квартиры на нескольких этажах. Пожар ликвидирован", — добавил он.

Поврежденная многоэтажка. Фото: "РБК-Украина"

Спасатели на месте атаки спасателей. Фото: "РБК-Украина"

Последствия падения обломков. Фото: "РБК-Украина"

Российская атака на Киев 10 октября. Фото: "РБК-Украина"

Повреждения в многоэтажке. Фото: "Суспільне"

Ночной обстрел Киева 10 октября. Фото: "Суспільне"

Напомним, из-за ночной атаки оккупантов 10 октября в Киеве изменили движение метро. Сейчас наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Кроме того, Кличко сообщал о девяти раненых в Киеве. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением.