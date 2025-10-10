Видео
Видео

Оккупанты повредили многоэтажку в Киеве — фото последствий

Дата публикации 10 октября 2025 07:30
Обстрел Киева 10 октября — как выглядит поврежденная многоэтажка
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: "Суспільне"

Российские оккупанты в ночь на 10 октября атаковали Киев. В частности, в Печерском районе зафиксированы повреждения в многоэтажке.

Фото последствий показали "РБК-Украина" и "Суспільне".

Поврежденная многоэтажка в Киеве 10 октября

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки российского дрона попали в многоэтажный жилой дом.

"Там пылали квартиры на нескольких этажах. Пожар ликвидирован", — добавил он.

Обстріл Києва 10 жовтня
Поврежденная многоэтажка. Фото: "РБК-Украина"
Атака Росії на Київ 10 жовтня
Спасатели на месте атаки спасателей. Фото: "РБК-Украина"
Російський обстріл Києва 10 жовтня
Последствия падения обломков. Фото: "РБК-Украина"
Нічна атака на Київ 10 жовтня
Российская атака на Киев 10 октября. Фото: "РБК-Украина"
Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня
Повреждения в многоэтажке. Фото: "Суспільне"
Атака Росії на Київ 10 жовтня
Ночной обстрел Киева 10 октября. Фото: "Суспільне"

Напомним, из-за ночной атаки оккупантов 10 октября в Киеве изменили движение метро. Сейчас наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Кроме того, Кличко сообщал о девяти раненых в Киеве. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением.

Киев война обстрелы оккупанты дроны многоэтажка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
