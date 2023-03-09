Олександрівська лікарня у Києві залишилася без опалення та гарячої води, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко

Внаслідок ракетної атаки об'єкт енергетичної інфраструктури був пошкоджений, що призвело до знеструмлення котелень та змусило "Київтеплоенерго" застосовувати екстрені алгоритми реагування. Більш ніж половина котелень столиці було переключено на альтернативні джерела електропостачання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Пошкодження об'єкта

Вранці після інциденту без опалення та гарячої води залишилася Олександрівська клінічна лікарня, де було майже 700 пацієнтів на стаціонарному лікуванні. В цей час проводяться роботи з перепідключення центрального теплопункту закладу до трьох пересувних котелень потужністю 600 кВт. Разом із котельнями до медустанови було доставлено дизпаливо та генератори.

Пересувні котельні здатні забезпечувати безперервне постачання теплом протягом тижня, навіть за умов тривалої відсутності централізованого теплопостачання. Такі котельні можна експлуатувати навіть за температури мінус 30 градусів і регулювати температуру теплоносія залежно від погоди. Їхнє дозаправляння проводиться автоматично.

Пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки спричинило екстрені заходи, вжиті "Київтеплоенерго", у тому числі перемикання більшості котелень столиці на альтернативні джерела електропостачання. Однак, попри вжиті заходи, Олександрівська клінічна лікарня виявилася без опалення і гарячої води, що могло негативно позначитися на здоров'ї пацієнтів, які там знаходилися.

Для усунення цієї проблеми було вирішено під'єднати до лікарні три пересувні котельні потужністю 600 кВт, які здатні безперервно забезпечувати теплопостачання протягом тижня за відсутності централізованого теплопостачання.

Пізніше Кличко повідомив, що електропостачання споживачам Києва відновлено у повному обсязі.

"Роботи з відновлення теплопостачання продовжуються. Наразі 30% будинків без опалення. Відновити тепло у повному обсязі комунальники планують протягом доби", - зазначив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, вночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, у тому числі потужний вибух було чутно і в столиці.

Участині районів Києва відключили електроенергію, тому 40% споживачів залишилися без опалення.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з правоохоронцями, військовими та розвідкою. На зустрічі обговорювався масовий обстріл росіян та його наслідки.