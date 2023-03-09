Александровская больница в Киеве осталась без отопления и горячей воды, — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко

В результате ракетной атаки объект энергетической инфраструктуры был поврежден, что привело к обесточиванию котельных и принудило "Киевтеплоэнерго" применять экстренные алгоритмы реагирования. Более половины котельных столицы были переключены на альтернативные источники электроснабжения.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Повреждение объекта

Утром после инцидента без отопления и горячей воды осталась Александровская клиническая больница, где находилось почти 700 пациентов на стационарном лечении. В настоящее время проводятся работы по переподключению центрального теплопункта заведения к трем передвижным котельным мощностью 600 кВт. Вместе с котельными в медучреждение было доставлено дизтопливо и генераторы.

Передвижные котельные способны обеспечивать непрерывное снабжение теплом на протяжении недели, даже в условиях длительного отсутствия централизованного теплоснабжения. Такие котельные можно эксплуатировать даже при температуре минус 30 градусов и регулировать температуру теплоносителя в зависимости от погоды. Их дозаправка производится автоматически.

Повреждение объекта энергетической инфраструктуры в результате ракетной атаки стало причиной экстренных мер, принятых "Киевтеплоэнерго", в том числе переключения большинства котельных столицы на альтернативные источники электроснабжения. Однако, несмотря на принятые меры, Александровская клиническая больница оказалась без отопления и горячей воды, что могло негативно сказаться на здоровье находившихся там пациентов.

Для устранения этой проблемы было решено подключить к больнице три передвижные котельные мощностью 600 кВт, которые способны непрерывно обеспечивать снабжение теплом в течение недели при отсутствии централизованного теплоснабжения.

Позже Кличко сообщил, что электроснабжение потребителям Киева возобновлено в полном объеме.

"Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. В настоящее время 30% домов без отопления. Восстановить тепло в полном объеме коммунальщики планируют в течение суток", — указал он.

Напомним, что сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей остались без отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правоохранителями, военными и разведкой. На встрече обсуждался массовый обстрел россиян и его последствия.