Марш равенства в Киеве могут провести в метро

Марш равенства в Киеве. Фото: liga.net

Организаторы КиевПрайд 2024 года заявили, что Марш равенства они могут провести в столичном метро и не согласовывать с властями разрешение. Также они сказали, что ранее уже посылали в КГВА соответствующие запросы на разрешение, но ответы так и не получили.

Об этом организаторы Марша равенства сообщили на своей странице в Facebook во вторник, 4 июня.

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"Сегодня, после официального анонса Марша КиевПрайд 2024, телеграмм-каналы начали распространять фейки, которые привели к острой публичной реакции. Киевская городская государственная администрация отреагировала на ситуацию и выпустила соответствующее заявление.

КиевПрайд опровергает информацию, распространенную некоторыми телеграммами-каналами, которые связывают с недобросовестными политтехнологами. В частности, мы подчеркиваем, что КиевПрайд никогда не обращался в КГВА с просьбой о закрытии станций метро или выделении средств из городского бюджета. Мы выступаем против втягивания КиевПрайда в политическое противостояние в столице", — написали организаторы в Facebook.

Также они отметили, что еще 16 мая обращались к городским властям Киева и предлагали встретиться, чтобы договориться о возможном месте проведения Марша равенства. Но у КГВА не ответили на запрос.

Сообщение организаторов марша в Facebook

Со своей стороны, КиевПрайд заявляет, что может провести мероприятие без соответствующих разрешений власти столицы в метро, ведь у них уже есть опыт проведения такого марша в Харькове.

"КиевПрайд 2024 может состояться в метро в той или иной форме и без официального согласования КГВА или Киевского метрополитена, однако мы как организаторы всегда выступаем за диалог с властью", — заявили организаторы.

Они подчеркнули, что из-за российской агрессии и частых воздушных тревог провести Марш равенства было бы наиболее безопасно именно в метро.

Напомним, 16 июня в Киеве активисты планируют провести Марш равенства. Организаторы хотят провести мероприятие в метрополитене, однако в КГВА не согласовывали такое решение и просят выбрать другую локацию.

Напомним, 9 июня в артцентре Closer состоится благотворительный образовательный фестиваль "КиевПрайд", где пройдут лекции, дискуссии, креативные мастерские, ярмарка, психологические консультации, мастер-классы и музыкальные мероприятия. Также будет вручена награда KyivPride Awards союзникам и союзницам ЛГБТК+ сообщества.