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У Київ повертається Марш Рівності — як, де і коли

3 червня 2024 18:15
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
У Києві відбудеться Марш КиївПрайд — КМДА проти проведення Маршу у метрополітені
Учасники Маршу рівності у Києві. Фото: Reuters
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Києві 16 червня планують знову провести Марш Рівності за ЛГБТК+ у рамках КиївПрайд. Через війну організатори хочуть провести захід у метрополітені, проте у КМДА не погоджували таке рішення і просять обрати іншу локацію.

Про це повідомили організатори Марш КиївПрайд у понеділок, 3 червня.

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У Києві 16 червня відбудеться Марш КиївПрайд

Команда КиївПрайду визначилася із головною темою Маршу — "Єднаймося заради рівності та перемоги". Це буде перший Марш Рівності від початку повномасштабного вторгнення. 

"Довгі два роки КиївПрайд не виходив у міський простір, попри своє первинне призначення. Настав час заявити про наші права. Настав час показати усьому світу, що українське суспільство впевнено крокує назустріч демократичним цінностям", — йдеться в повідомленні.

ЛГБТК+ парад
Допис організаторів. Фото:скриншот

Де відбудеться Марш Рівності

Організатори зазначають, що цього року Марш КиївПрайд відбудеться у київському метро. Місце та час проведення заходу вони повідомлять лише тим людям, які попередньо зареєструються і будуть погоджені безпековою групою КиївПрайду 2024.

Також із безпекових міркувань у Марші зможуть взяти участь не більше 500 осіб. Це активісти, представники ЛГБТК+ та правозахисних організацій, волонтери, представники посольств та міжнародних організацій тощо.

У КМДА проти проведення Маршу у метрополітені

Пресслужба КМДА повідомила, що заяви, які поширюють деякі пабліки про нібито зупинку руху метро на час проведення Маршу Рівності та виділення на його організацію коштів із міського бюджету абсолютно не відповідають дійсності. 

Із міркувань безпеки міська влада просить організаторів обрати іншу локацію. А також наголошує, що у разі проведення заходу відповідальність за дотримання всіх заходів безпеки покладається  на організаторів.

"Київський метрополітен є критичною інфраструктурою з підвищеним ризиком через обмежений простір, графік руху та великий пасажиропотік. Щоб не наражати на небезпеку учасників заходу та пасажирів, міська влада не може дозволити проведення Маршу Рівності в метро", — йдеться в повідомленні.

У Київ повертається Марш Рівності — як, де і коли - фото 2
Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня в артцентрі Closer відбудеться Благодійний освітній фестиваль КиївПрайд, де пройдуть лекції, дискусії, креативні майстерні, ярмарок, психологічні консультації, майстер-класи та музичні заходи. Також буде вручено нагороду KyivPride Awards союзникам та союзницям ЛГБТК+ спільноти.

Також ми писали, що екскомандир полку "Азов" Максим Жорін  обурений новиною про проведення фестивалю ЛГБТК+ у Києві. Він вважає, що для країни, що воює, цей захід є неважливим.

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