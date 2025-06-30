Забудовник у Києві ошукав інвесторів понад 40 новобудов - поліцейські завершили досудове розслідування

Затримання фігуранта. Фото: Нацполіція України

Відомого забудовника, який ошукав інвесторів у понад 40 новобудовах Києва, будуть судити. Поліція завершила досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у понеділок, 30 червня.

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Деталі справи

Фігурант організував будівництво житлових комплексів без необхідних дозвільних документів та з порушенням будівельних норм. Для реалізації злочинної схеми він створив мережу підконтрольних підприємств.

Кошти інвесторів використовувалися не за призначенням, що призвело до багатомільйонних збитків і відсутності у власників квартир правовстановлюючих документів.

Під час слідства фігуранта двічі затримували, йому обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Після внесення застави підозрюваний залишив Україну та переховувався за кордоном.

Поліція оголосила його у міжнародний розшук, встановила місце перебування в Іспанії та у березні 2025 року за сприяння іноземних партнерів екстрадувала до України.

Досудове розслідування завершено. За інкримінованими статтями Кримінального кодексу фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хоча правоохоронці і не називають імені фігуранта, за інформацією ЗМІ, йдеться про Анатолія Войцеховського.

Нагадаємо, що у столиці на лаві підсудних опиниться громадянин іншої держави, якого примусово доставили з Німеччини. Його підозрюють в участі у масштабній шахрайській схемі.

Крім того, правоохоронці Києва викрили масштабну корупційну схему, що діяла в одній із державних установ. У результаті слідчих дій колишній чиновниці оголошено підозру у причетності до незаконної діяльності, яка завдала значної шкоди інтересам держави.