Застройщик в Киеве обманул инвесторов более 40 новостроек - полицейские завершили досудебное расследование

Задержание фигуранта. Фото: Нацполиция Украины

Известного застройщика, который обманул инвесторов в более 40 новостройках Киева, будут судить. Полиция завершила досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в понедельник, 30 июня.

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Детали дела

Фигурант организовал строительство жилых комплексов без необходимых разрешительных документов и с нарушением строительных норм. Для реализации преступной схемы он создал сеть подконтрольных предприятий.

Средства инвесторов использовались не по назначению, что привело к многомиллионным убыткам и отсутствию у владельцев квартир правоустанавливающих документов.

Во время следствия фигуранта дважды задерживали, ему избирали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. После внесения залога подозреваемый покинул Украину и скрывался за границей.

Полиция объявила его в международный розыск, установила местонахождение в Испании и в марте 2025 года при содействии иностранных партнеров экстрадировала в Украину.

Досудебное расследование завершено. По инкриминируемым статьям Уголовного кодекса фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Хотя правоохранители и не называют имени фигуранта, по информации СМИ, речь идет об Анатолии Войцеховском.

Напомним, что в столице на скамье подсудимых окажется гражданин другого государства, которого принудительно доставили из Германии. Его подозревают в участии в масштабной мошеннической схеме.

Кроме того, правоохранители Киева разоблачили масштабную коррупционную схему, действовавшую в одном из государственных учреждений. В результате следственных действий бывшей чиновнице объявлено подозрение в причастности к незаконной деятельности, которая нанесла значительный ущерб интересам государства.