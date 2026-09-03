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Головна Київ Осінь додасть трохи дощу: прогноз в Києві на завтра

Осінь додасть трохи дощу: прогноз в Києві на завтра

Ua ru
3 вересня 2026 19:10
Прогноз погоди в Києві на 4 вересня — Укргідрометцентр прогнозує дощі
Жінки з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та Київській області 4 вересня буде мінливою. Упродовж дня очікується хмарність із проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, однак удень місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих районах Київської області можливий туман, через що видимість на дорогах може тимчасово погіршуватися.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в столиці на 4 вересня

За даними Укргідрометцентру, вітер буде південно-західним, його швидкість становитиме 5–10 м/с. Температура повітря на Київщині вночі коливатиметься в межах +9...+14 °C. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27 °C.

Осінь додасть трохи дощу: прогноз в Києві на завтра - фото 1
Прогноз погоди по Київщині. Фото: Укргідрометцентр

У Києві ніч буде дещо теплішою: температура становитиме +12...+14 °C. Вдень повітря прогріється приблизно до +25 °C.

Таким чином, 4 вересня на Київщині очікується помірно тепла осіння погода з мінливою хмарністю, локальними дощами вдень та туманами в окремих районах області вранці.

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Київ Укргідрометцентр Київська область дощ погода в Києві
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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