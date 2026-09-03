Прогноз погоди в Києві на 4 вересня — Укргідрометцентр прогнозує дощі

Жінки з парасольками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та Київській області 4 вересня буде мінливою. Упродовж дня очікується хмарність із проясненнями. Вночі опадів не прогнозують, однак удень місцями пройде невеликий дощ. Вночі та вранці в окремих районах Київської області можливий туман, через що видимість на дорогах може тимчасово погіршуватися.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в столиці на 4 вересня

За даними Укргідрометцентру, вітер буде південно-західним, його швидкість становитиме 5–10 м/с. Температура повітря на Київщині вночі коливатиметься в межах +9...+14 °C. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27 °C.

Прогноз погоди по Київщині. Фото: Укргідрометцентр

У Києві ніч буде дещо теплішою: температура становитиме +12...+14 °C. Вдень повітря прогріється приблизно до +25 °C.

Таким чином, 4 вересня на Київщині очікується помірно тепла осіння погода з мінливою хмарністю, локальними дощами вдень та туманами в окремих районах області вранці.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві розглядають можливість змінити правила роботи міста під час повітряних тривог. Зокрема, пропонується запровадити два рівні небезпеки — "жовтий" та "червоний", залежно від характеру загрози.