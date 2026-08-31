Кличко запропонував змінити роботу метро під час тривог

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: Офіс Президента України

У Києві можуть змінити правила роботи міста під час повітряних тривог. Серед пропозицій — розділити тривоги на "жовту" та "червону", дозволити рух мостами, зберегти наземне сполучення та скоригувати комендантську годину. Також планують врегулювати роботу бізнесу, закладів і транспорту.

Про це повідомила в телеграмі народна депутатка від партії "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк, інформує Новини.LIVE.

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Що пропонують змінити в роботі метро

Допис Ольги Василевської-Смаглюк. Фото: скриншот

За попередньою концепцією, "жовта" тривога означатиме загрозу атаки безпілотників. У такому разі заклади зможуть самостійно вирішувати, чи продовжувати роботу.

"Червона" тривога означатиме ракетну небезпеку. Під час такого режиму роботу закладів планують повністю зупиняти.

Також розглядають можливість розблокувати рух мостами під час тривог та зберегти наземне транспортне сполучення. Окремо пропонується обмежити тарифи на таксі на період повітряних тривог.

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Що відомо про зміни в роботі мостів

Водночас, як зазначив мер Києва Віталій Кличко, Силам оборони та профільним підрозділам Київської міської державної адміністрації доручили терміново підготувати пропозиції щодо зняття обмежень для автомобільного транспорту на мостах під час тривог.

Кличко зазначив, що наземний комунальний транспорт у Києві вже продовжує працювати під час повітряних тривог.

У столиці хочуть скоригувати комендантську годину

Окремо Київ пропонує змінити режим комендантської години. Це, зокрема, має спростити роботу логістики та дозволити людям безперешкодно діставатися з вокзалів, якщо потяги чи інший міжміський та міжнародний транспорт прибувають до столиці із запізненням.

Також пропонується дозволити рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години.

Крім того, міська влада підготувала напрацювання щодо зміни алгоритмів роботи бізнесу, окремих медичних і навчальних закладів та комунальних установ.

Водночас запропоновані зміни ще мають пройти погодження з урядом та відповідними структурами, відповідальними за безпеку столиці.

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Також Новини.LIVE писали, що Київ та Київська область можуть отримати статус прифронтових уже у вересні. За словами народного депутата Руслана Горбенка, уряд уже працює над відповідною постановою, а для регіону можуть передбачити додаткові заходи підтримки бізнесу.