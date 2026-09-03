Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Осень добавит немного дождя: прогноз в Киеве на завтра

Осень добавит немного дождя: прогноз в Киеве на завтра

Ua ru
3 сентября 2026 19:10
Прогноз погоды в Киеве на 4 сентября — Укргидрометцентр прогнозирует дожди
Женщины с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области 4 сентября будет переменчивой. В течение дня ожидается облачность с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируется, однако днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах Киевской области возможен туман, из-за чего видимость на дорогах может временно ухудшаться.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Реклама

Прогноз погоды в столице на 4 сентября

По данным Укргидрометцентра, ветер будет юго-западным, его скорость составит 5–10 м/с. Температура воздуха в Киевской области ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +22...+27 °C.

Осень добавит немного дождя: прогноз в Киеве на завтра - фото 1
Прогноз погоды по Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве ночь будет несколько теплее: температура составит +12...+14 °C. Днем воздух прогреется примерно до +25 °C.

Таким образом, 4 сентября в Киевской области ожидается умеренно теплая осенняя погода с переменной облачностью, локальными дождями днем и туманами в отдельных районах области утром.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в Обуховском районе Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Специалисты обнаружили умеренную концентрацию мелкодисперсной пыли, которая может негативно влиять на самочувствие.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве рассматривают возможность изменить правила работы города во время воздушных тревог. В частности, предлагается ввести два уровня опасности — "желтый" и "красный", в зависимости от характера угрозы.

Киев Укргидрометцентр Киевская область дождь погода в Киеве
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации