Прогноз погоды в Киеве на 4 сентября — Укргидрометцентр прогнозирует дожди

Женщины с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и Киевской области 4 сентября будет переменчивой. В течение дня ожидается облачность с прояснениями. Ночью осадков не прогнозируется, однако днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах Киевской области возможен туман, из-за чего видимость на дорогах может временно ухудшаться.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в столице на 4 сентября

По данным Укргидрометцентра, ветер будет юго-западным, его скорость составит 5–10 м/с. Температура воздуха в Киевской области ночью будет колебаться в пределах +9...+14 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +22...+27 °C.

Прогноз погоды по Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве ночь будет несколько теплее: температура составит +12...+14 °C. Днем воздух прогреется примерно до +25 °C.

Таким образом, 4 сентября в Киевской области ожидается умеренно теплая осенняя погода с переменной облачностью, локальными дождями днем и туманами в отдельных районах области утром.

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