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Головна Київ В Обухівському районі Київщини зафіксували погіршення якості повітря

В Обухівському районі Київщини зафіксували погіршення якості повітря

Ua ru
3 вересня 2026 12:18
Погіршення якості повітря на Київщині: зафіксувано забруднення
Небо Київщини після атак РФ. Фото: Reuters

В Обухівському районі Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Основним забруднювачем у помірній концентрації є дрібнодисперсний пил, який може спричиняти дискомфорт під час дихання у чутливих людей. Водночас радіаційний фон залишається в нормі.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає Новини.LIVE.

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Де на Київщині погіршилася якість повітря

Середньодобові вимірювання моніторингових постів показали, що в Обухівському районі наразі спостерігається підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу. Фахівці зазначають, що така ситуація може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, які чутливі до подразнення.

Жителям району рекомендують тимчасово дотримуватися кількох запобіжних заходів:

  • тримати вікна зачиненими;
  • за можливості скоротити тривале перебування на вулиці;
  • пити достатню кількість води;
  • за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

Крім того, через наслідки російських атак погіршення якості повітря може спостерігатися і в Бориспільському районі.

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Водночас рівень радіаційний фон на території Київщини відповідає природному фону.

Станом на 3 вересня моніторинг якості атмосферного повітря проводять на 15 пунктах спостереження.

Вони розташовані у Броварах, Білій Церкві, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Богуславі, Василькові, Ірпені, Вишневому, селищах Іванків і Велика Димерка, а також у селі Підгірці Обухівського району. Пункт спостереження в Узині наразі тимчасово не працює через відсутність електропостачання.

В Обухівському районі Київщини зафіксували погіршення якості повітря - фото 1
Допис Київської обласної державної адміністрації. Скріншот: Facebook

Новини Києва

Ми писали, що РФ регулярно атакує Київщину реактивними безпілотниками. Військовий аналітик Олексій Гетьман поділився з журналістами Новини.LIVE, що, на його думку, припинити постійні атаки в повітряному просторі над Києвом можна лише завдяки симетричній відповіді.

Також Новини.LIVE інформували, що кияни дедалі менше часу проводять в укриттях, оскільки тривалість повітряних тривог у столиці помітно скоротилася. За шість днів час небезпеки вночі зменшився з понад 13 до близько 5 годин. Водночас стало відомо, що українські захисники наразі знищують понад 80% російських баражуючих безпілотників "Бандероль".

Київ Київська область Київська військова адміністрація радіація забруднення повітря
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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