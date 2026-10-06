Осінь подарує киянам теплий день: прогноз погоди на 7 жовтня

Діти у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 7 жовтня, у Києві очікується невелика хмарність і суха погода. Вночі температура повітря становитиме близько +13 °С, а вдень підніметься до +20 °С. Вітер буде західним, 2–4 м/с. Атмосферний тиск — 751 мм рт. ст., вологість — близько 59%.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Києві 7 жовтня

За прогнозом синоптиків, у столиці в середу буде невелика хмарність. Опадів не очікується, тож погода буде сприятливою для прогулянок і повсякденних справ.

Погода в Україні 7 жовтня. Фото: Meteoprog

Уночі температура повітря становитиме близько +13 °С. Вдень повітря прогріється до +20 °С.

Вітер буде західним, його швидкість становитиме 2–4 м/с. Атмосферний тиск очікується на рівні 751 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 59%.

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Також Новини.LIVE писали, що у Києві встановили більше 12 автоматизованих турелей, які використовують для протидії російським ударним дронам. Системи отримують дані від радарів та інформаційно-телекомунікаційних систем, самостійно виявляють і супроводжують цілі, однак рішення про відкриття вогню залишається за оператором.