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Головна Київ Осінь подарує киянам теплий день: прогноз погоди на завтра

Осінь подарує киянам теплий день: прогноз погоди на завтра

Ua ru
6 жовтня 2026 23:24
Осінь подарує киянам теплий день: прогноз погоди на 7 жовтня
Діти у парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 7 жовтня, у Києві очікується невелика хмарність і суха погода. Вночі температура повітря становитиме близько +13 °С, а вдень підніметься до +20 °С. Вітер буде західним, 2–4 м/с. Атмосферний тиск — 751 мм рт. ст., вологість — близько 59%.

Про це повідомляє Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода в Києві 7 жовтня

За прогнозом синоптиків, у столиці в середу буде невелика хмарність. Опадів не очікується, тож погода буде сприятливою для прогулянок і повсякденних справ.

Осінь подарує киянам теплий день: прогноз погоди на завтра - фото 1
Погода в Україні 7 жовтня. Фото: Meteoprog

Уночі температура повітря становитиме близько +13 °С. Вдень повітря прогріється до +20 °С.

Вітер буде західним, його швидкість становитиме 2–4 м/с. Атмосферний тиск очікується на рівні 751 мм рт. ст., а вологість повітря — близько 59%.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Києві фахівці КП "Київавтошляхміст" відновили пошкоджену внаслідок російської атаки 4 жовтня частину Північного мосту. Спеціалісти відремонтували конструкцію та дорожнє покриття, укріпили основу проїжджої частини й відновили елементи, що забезпечують міцність споруди.

Також Новини.LIVE писали, що у Києві встановили більше 12 автоматизованих турелей, які використовують для протидії російським ударним дронам. Системи отримують дані від радарів та інформаційно-телекомунікаційних систем, самостійно виявляють і супроводжують цілі, однак рішення про відкриття вогню залишається за оператором.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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