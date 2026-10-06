Турелі проти дронів у Києві: скільки систем встановили та як вони працюють

Російський дрон впав у полі. Фото: Нацполіція

У Києві вже встановили понад 12 автоматизованих турелей, які використовують для протидії російським ударним безпілотникам. Системи отримують дані від радарів та інформаційно-телекомунікаційних систем, самостійно виявляють і супроводжують цілі, однак рішення про відкриття вогню залишається за оператором. Наразі українські військові використовують турелі з кулеметами калібру 12,7 мм, а їхня середня ефективність на різних напрямках становить близько 28%.

Про це під час засідання ТСК розповів заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко, передає Новини.LIVE.

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Турелі збивають дрони на відстані до 1,4 км

За словами Черевашенка, такі турелі є автоматизованими засобами, які можуть наводитися на ціль, здійснювати її пошук і супровід за даними радарів або інформаційно-телекомунікаційних систем. Водночас відкриття вогню відбувається лише за рішенням оператора.

"Це, в першу чергу, заходи безпеки і, в другу чергу, це безпека застосування інших складових сил оборони", — зазначив він.

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Наразі для знищення безпілотників застосовують турелі з кулеметами калібру 12,7 мм. За словами військового, були випадки збиття цілей на відстані до 1400 метрів, тоді як реактивні дрони, як правило, вдавалося знищувати на відстані до 800 метрів.

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Ефективність турелей залежить від напрямку та масованості російських атак. За словами Черевашенка, показник коливається від 20% до 40%, а в середньому становить близько 28%.

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Водночас Росія нарощує використання реактивних безпілотників. За даними Повітряних сил, їхня частка вже становить близько 40% від усіх застосованих РФ дронів, а на окремих напрямках сягає 60%.

У Повітряних силах прогнозують подальше зростання кількості таких безпілотників — у перспективі частка реактивних дронів може досягти близько 80%.

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Для протидії цій загрозі українські військові працюють із виробниками дронів-перехоплювачів. Наразі з Повітряними силами комунікують близько 20 компаній, які перебувають на різних етапах розробки та випробування своїх систем.

При цьому 14 виробників уже мають готові продукти та вийшли на тестові польоти. Із них шість компаній уже отримали результати зі знищення реактивних російських дронів.

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Як писали Новини.LIVE, у Києві вранці 6 жовтня уламок російського "Шахеда" пробив дах їдальні ліцею №285. На момент інциденту працівники готували сніданок для дітей, однак ніхто не постраждав. Рятувальники оперативно загасили невелике займання, а навчання цього дня перевели у дистанційний формат.

Також Новини.LIVE повідомляли, що понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити київські мости у разі їх пошкодження та забезпечити половину їхньої нинішньої пропускної спроможності. Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що для цього недостатньо встановити самі понтони — потрібна відповідна дорожня інфраструктура на обох берегах. За його словами, такі переправи радше можуть використовуватися для приватного та легкого транспорту, тоді як перевезення великої кількості пасажирів і важких вантажів буде проблематичним.