Осень подарит киевлянам тёплый день: прогноз погоды на 7 октября

Дети в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 7 октября, в Киеве ожидается небольшая облачность и сухая погода. Ночью температура воздуха составит около +13 °С, а днём поднимется до +20 °С. Ветер будет западный, 2–4 м/с. Атмосферное давление — 751 мм рт. ст., влажность — около 59%.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киеве 7 октября

По прогнозу синоптиков, в столице в среду будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, поэтому погода будет благоприятной для прогулок и повседневных дел.

Погода в Украине 7 октября. Фото: Meteoprog

Ночью температура воздуха составит около +13 °С. Днем воздух прогреется до +20 °С.

Ветер будет западным, его скорость составит 2–4 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 751 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 59%.

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Также Новини.LIVE писали, что в Киеве установили более 12 автоматизированных турелей, которые используются для противодействия российским ударным дронам. Системы получают данные от радаров и информационно-телекоммуникационных систем, самостоятельно обнаруживают и сопровождают цели, однако решение об открытии огня остается за оператором.