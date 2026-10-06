Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Осень подарит киевлянам тёплый день: прогноз погоды на завтра

Осень подарит киевлянам тёплый день: прогноз погоды на завтра

Ua ru
6 октября 2026 23:24
Осень подарит киевлянам тёплый день: прогноз погоды на 7 октября
Дети в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 7 октября, в Киеве ожидается небольшая облачность и сухая погода. Ночью температура воздуха составит около +13 °С, а днём поднимется до +20 °С. Ветер будет западный, 2–4 м/с. Атмосферное давление — 751 мм рт. ст., влажность — около 59%.

Об этом сообщает Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Какая будет погода в Киеве 7 октября

По прогнозу синоптиков, в столице в среду будет небольшая облачность. Осадков не ожидается, поэтому погода будет благоприятной для прогулок и повседневных дел.

Осень подарит киевлянам тёплый день: прогноз погоды на завтра - фото 1
Погода в Украине 7 октября. Фото: Meteoprog

Ночью температура воздуха составит около +13 °С. Днем воздух прогреется до +20 °С.

Ветер будет западным, его скорость составит 2–4 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 751 мм рт. ст., а влажность воздуха — около 59%.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Киеве специалисты КП "Киевавтошляхмист" восстановили поврежденную в результате российской атаки 4 октября часть Северного моста. Специалисты отремонтировали конструкцию и дорожное покрытие, укрепили основу проезжей части и восстановили элементы, обеспечивающие прочность сооружения.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве установили более 12 автоматизированных турелей, которые используются для противодействия российским ударным дронам. Системы получают данные от радаров и информационно-телекоммуникационных систем, самостоятельно обнаруживают и сопровождают цели, однако решение об открытии огня остается за оператором.

погода Киев прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации