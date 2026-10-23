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Главная Киев Осенние каникулы в школах Киева: когда дети будут отдыхать

Осенние каникулы в школах Киева: когда дети будут отдыхать

Ua ru
23 октября 2026 14:50
Осенние каникулы в Киеве в 2026 году: когда школьники будут отдыхать facebook.com/gimnasium7.sambir
Дети в школе. Иллюстративное фото: facebook.com/gimnasium7.sambir

Осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования Киева продлятся с 26 октября по 1 ноября 2026 года. На это время для школьников подготовлены разнообразные мероприятия, а педагоги смогут уделить внимание повышению квалификации и эмоциональному восстановлению.

Об этом сообщил заместитель председателя КМВА Валентин Мондриевский, передает Новини.LIVE.

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Какие мероприятия подготовили для школьников

По словам Мондриевского, в условиях полномасштабной войны каникулы — это возможность для детей отдохнуть, восстановить силы и провести больше времени с семьей.

В то же время столичные учреждения внешкольного образования и образовательные учреждения подготовили для школьников творческие, познавательные, научные и спортивные мероприятия. Организацию образовательного процесса во время каникул каждое учреждение будет определять самостоятельно.

При этом будут учитываться ситуация с безопасностью и потребности учащихся. Родителям рекомендуют следить за сообщениями школ, заранее уточнять условия участия детей в запланированных мероприятиях и учитывать актуальные обстоятельства, связанные с безопасностью.

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Особое внимание во время каникул советуют уделять эмоциональному состоянию детей. Родителям рекомендуют поддерживать доброжелательное общение и давать школьникам возможность делиться своими переживаниями. При необходимости можно обратиться за помощью к практическому психологу учебного заведения.

В КМВА подчеркивают, что безопасность детей и работников образования остается приоритетом. В связи с этим формат отдельных мероприятий может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью.

Как сообщали Новини.LIVE, 16 октября в Киеве начался отопительный сезон. Сначала тепло будут подавать в учреждения социальной сферы — больницы, школы и детские сады.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Киев мог лучше подготовиться к зиме. По его словам, город мог действовать быстрее и качественнее. В то же время премьер подчеркнул, что правительство помогает столице, в частности берет на себя работы на отдельных объектах, подготовка которых еще не завершена из-за нехватки времени.

Киев образование школы дети каникулы
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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