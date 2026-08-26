Останні дні літа: прогноз погоди у Києві на 27 серпня

Жінка в літню пору року. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві та Київській області 27 серпня очікується мінлива хмарність, однак опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в столиці вдень підніметься до +23...+25 °C, а в області місцями буде до +26 °C тепла. На Київщині очікуються прохолодні ночі та комфортна погода в один із останніх днів літа.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода у Києві 27 серпня

За прогнозом Укргідрометцентру, у четвер, 27 серпня, у столиці переважатиме мінлива хмарність. Водночас день обіцяє бути сухим — істотних опадів не очікується.

Вітер буде північно-східним, його швидкість становитиме 5–10 м/с. Погодні умови загалом залишатимуться комфортними для прогулянок та перебування на вулиці.

Уночі температура повітря в Києві становитиме +11...+13 °C. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +23...+25 °C.

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Якою буде погода на Київщині 27 серпня

У Київській області також прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів. Ніч буде прохолоднішою: температура повітря коливатиметься в межах +8...+13 °C.

Удень на Київщині очікується потепління до +21...+26 °C. Найвищі температурні показники прогнозують у денні години.

Північно-східний вітер протягом доби дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. За прогнозом синоптиків, суттєвих змін погодних умов 27 серпня не очікується.

Загалом день на Київщині мине без опадів, із періодичною появою сонця крізь хмари. У столиці температура буде дещо вищою вночі, ніж в області, а вдень — залишатиметься в межах +23...+25 °C.

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