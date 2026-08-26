Последние дни лета: прогноз погоды в Киеве на 27 августа

Женщина летом. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве и Киевской области 27 августа ожидается переменная облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в столице днем поднимется до +23...+25 °C, а в области местами будет до +26 °C тепла. В Киевской области ожидаются прохладные ночи и комфортная погода в один из последних дней лета.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Киеве 27 августа

По прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 27 августа, в столице будет преобладать переменная облачность. При этом день обещает быть сухим — существенных осадков не ожидается.

Ветер будет северо-восточным, его скорость составит 5–10 м/с. Погодные условия в целом останутся комфортными для прогулок и пребывания на улице.

Ночью температура воздуха в Киеве составит +11...+13 °C. В дневные часы столбики термометров поднимутся до+23...+25 °C.

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Какая погода будет в Киевской области 27 августа

В Киевской области также прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ночь будет более прохладной: температура воздуха будет колебаться в пределах +8...+13 °C.

Днем в Киевской области ожидается потепление до +21...+26 °C. Самые высокие температурные показатели прогнозируются в дневные часы.

Северо-восточный ветер в течение суток будет дуть со скоростью 5–10 м/с. По прогнозу синоптиков, существенных изменений погодных условий 27 августа не ожидается.

В целом день в Киевской области пройдет без осадков, с периодическим появлением солнца сквозь облака. В столице температура ночью будет несколько выше, чем в области, а днем — останется в пределах +23...+25 °C.

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