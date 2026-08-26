Київрада хоче висловити недовіру головному фінансисту КМДА Володимиру Репіку

Головний фінансист КМДА Володимир Репік. Фото: КМДА

У Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення про висловлення недовіри директору Департаменту фінансів КМДА Володимиру Репіку. Документ №622 зареєстрували 21 серпня, його автором є депутат Дмитро Білоцерковець. Наразі проєкт перебуває на розгляді профільних постійних комісій Київради.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМДА.

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Проєкт рішення Київради. Фото: скриншот

У Київраді зареєстровано проєкт про недовіру Репіку

У пояснювальній записці до проєкту рішення депутат виклав претензії до роботи керівника фінансового департаменту. Зокрема, Білоцерковець стверджує, що Репік нібито систематично ігнорує ініціативи депутатського корпусу щодо збільшення видатків на Сили оборони України.

"Директор Департаменту фінансів Володимир Репік на постійній основі ігнорує ініціативи депутатського корпусу Київської міської ради збільшувати обсяг видатків на армію", — йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

За словами автора документа, проблема стосується не лише пропозицій депутатів. Білоцерковець заявляє, що директор Департаменту фінансів також нібито не виконує протокольні доручення Київського міського голови Віталія Кличка щодо підготовки змін до бюджету, які мали б збільшити фінансування ЗСУ та інших підрозділів сектору безпеки й оборони.

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"Саботує протокольні доручення Київського міського голови щодо підготовки відповідних змін до бюджету з метою збільшити фінансування Збройних Сил та інших підрозділів сектору безпеки та оборони України", — зазначив депутат.

Окремо депутат стверджує, що Репік заперечував отримання відповідних протокольних доручень, хоча, за словами автора проєкту, вони звучали під час засідань Київради.

Зазначимо, що це не перша претензія до роботи Володимира Репіка. У лютому 2026 року повідомлялося, що Національна поліція розслідує можливу службову недбалість посадовця, яка, за версією слідства, могла завдати бюджету Києва 581,1 млн грн збитків через виплату відсотків за облігаціями внутрішньої місцевої позики.

Сам Репік провину не визнає та заявляв, що питання щодо запозичень правоохоронці мають ставити Київраді, яка ухвалювала відповідні рішення.

Як писали Новини.LIVE, начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що мер Києва Віталій Кличко усуває його та команду військової адміністрації від ухвалення рішень щодо безпеки столиці. За його словами, у місті досі немає чіткої стратегії розвитку фонду укриттів, а відповідальність за проблеми часто перекладають на районні адміністрації. Ткаченко наголосив, що киянам потрібні не "показові колегії та пошук винних", а зрозуміла стратегія, відповідальність і конкретний результат.

Також Тимур Ткаченко заявив, що підлеглі Віталія Кличка нібито перешкоджають роботі Ситуаційного центру КМВА. За його словами, офіцеру центру, який координує інформацію про наслідки російських атак і взаємодіє з рятувальниками, поліцією та військовими, відмовили у доступі до внутрішньої парковки КМДА. Очільник КМВА вважає, що ситуація пов’язана не з організацією роботи парковки, а з конфліктом між міською владою та військовою адміністрацією.