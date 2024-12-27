Посадовець КМДА безпідставно отримував пенсію з інвалідності

Обшук у посадовця. Фото: Нацполіція

У Києві викрили посадовця міської державної адміністрації, який отримав 300 тисяч гривень пенсійних виплат. Для цього він підробив медичну довідку, аби отримати інвалідність.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 27 грудня.

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Отримав фіктивну інвалідність

Наприкінці 2022 року посадовець виконавчого органу КМДА підробив свої медичні документи, аби отримати другу групу інвалідності. На підставі цього він отримував пенсійні виплати з держбюджету в розмірі близько 300 тисяч гривень.

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

Під час обшуку за місцем мешкання поліція вилучила фіктивну медичну документацію на його ім’я. Йому оголосили підозру в підробленні та використанні документів й заволодінні чужим майном шляхом обману.

Обшук у посадовця. Фото: Нацполіція

Тепер посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років. Наразі слідство встановлює інших осіб, які сприяли в отриманні фіктивної групи інвалідності.

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