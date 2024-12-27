Чиновник КГГА безосновательно получал пенсию по инвалидности

Обыск у чиновника. Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили чиновника городской государственной администрации, который получил 300 тысяч гривен пенсионных выплат. Для этого он подделал медицинскую справку, чтобы получить инвалидность.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 27 декабря.

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Получил фиктивную инвалидность

В конце 2022 года должностное лицо исполнительного органа КГГА подделало свои медицинские документы, чтобы получить вторую группу инвалидности. На основании этого он получал пенсионные выплаты из госбюджета в размере около 300 тысяч гривен.

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

Во время обыска по месту жительства полиция изъяла фиктивную медицинскую документацию на его имя. Ему объявили подозрение в подделке и использовании документов и завладении чужим имуществом путём обмана.

Обыск у чиновника. Фото: Нацполиция

Теперь чиновнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Следствие устанавливает других лиц, способствовавших в получении фиктивной группы инвалидности.

Напомним, Киевская городская прокуратура добилась расторжения договора аренды земли в Пуще-Водице. Там вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок.

А во Львове суд упразднил право пользования экс-депутата городского совета земельным участком под памятником архитектуры.