Отрута на сотні мільйонів гривень — у Києві поліція ліквідувала наркопритон
Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції ліквідували в Києві наркопритон, де виготовляли амфетамін. Загальна сума вилучених психотропів та інших речових доказів оцінюється в 122 мільйони гривень.
Про це інформує пресслужба поліції Києва.
В Києві поліція ліквідувала наркопритон
За повідомленням правоохоронців, семеро ділерів виготовляли у нарколабораторіях амфетамін, а також зловмисники налагодили канал постачання наркотиків з-за кордону. Іноземні канали постачання наразі встановлюють опергрупи Департаменту боротьби з наркозлочинністю.
З метою конспірації склад для зберігання прекурсорів спільники облаштували на ринку, де один з учасників групи працював охоронцем.
Під час слідчих дій вилучено:
- 400 л нітроетану;
- 25 кг прекурсорів;
- чотири тисячі пігулок МДМА та амфетаміну;
- канабіс;
- лабораторне обладнання;
- п'ять рушниць з набоями;
- два автомобілі.
Орієнтовна вартість вилученого становить 122 мільйони гривень.
Всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ, їм загрожує десятирічний термін позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше у столиці троє дітей отруїлися канабісом, який містився в солодощах, через що їх ушпиталили з ознаками інтоксикації.
Водночас СБУ на Прикарпатті затримала членів наркосиндикату, який продавав важкі психотропні речовини, виготовляючи щомісяця до 20 кг "товару".
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