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Отрута на сотні мільйонів гривень — у Києві поліція ліквідувала наркопритон

10 квітня 2024 18:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Отрута на сотні мільйонів гривень — у Києві поліція ліквідувала наркопритон
Поліцейський оглядає вилучену у зловмисників рушницю. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції ліквідували в Києві наркопритон, де виготовляли амфетамін. Загальна сума вилучених психотропів та інших речових доказів оцінюється в 122 мільйони гривень.

Про це інформує пресслужба поліції Києва

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В Києві поліція ліквідувала наркопритон

За повідомленням правоохоронців, семеро ділерів виготовляли у нарколабораторіях амфетамін, а також зловмисники налагодили канал постачання наркотиків з-за кордону. Іноземні канали постачання наразі встановлюють опергрупи Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

Отрута на сотні мільйонів гривень — в Києві поліція ліквідувала наркопритон
Частина лабораторного обладнання. Джерело: Національна поліція

З метою конспірації склад для зберігання прекурсорів спільники облаштували на ринку, де один з учасників групи працював охоронцем.

Отрута на сотні мільйонів гривень — в Києві поліція ліквідувала наркопритон
Діжки з нітроетаном та інше обладнаня. Джерело: Національна поліція

Під час слідчих дій вилучено: 

  • 400 л нітроетану;
  • 25 кг прекурсорів;
  • чотири тисячі пігулок МДМА та амфетаміну;
  • канабіс;
  • лабораторне обладнання;
  • п'ять рушниць з набоями; 
  • два автомобілі.

Орієнтовна вартість вилученого становить 122 мільйони гривень.

Отрута на сотні мільйонів гривень — в Києві поліція ліквідувала наркопритон
Речові докази, вилучені під час обшуку. Джерело: Національна поліція

Всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ, їм загрожує десятирічний термін позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у столиці троє дітей отруїлися канабісом, який містився в солодощах, через що їх ушпиталили з ознаками інтоксикації.

Водночас СБУ на Прикарпатті затримала членів наркосиндикату, який продавав важкі психотропні речовини, виготовляючи щомісяця до 20 кг "товару".

Київ
наркотики
поліція
Україна
наркоторгівля
Кримінал

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