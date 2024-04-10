Отрута на сотні мільйонів гривень — у Києві поліція ліквідувала наркопритон

Поліцейський оглядає вилучену у зловмисників рушницю. Фото: скриншот

Оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції ліквідували в Києві наркопритон, де виготовляли амфетамін. Загальна сума вилучених психотропів та інших речових доказів оцінюється в 122 мільйони гривень.

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Читайте також:

В Києві поліція ліквідувала наркопритон

За повідомленням правоохоронців, семеро ділерів виготовляли у нарколабораторіях амфетамін, а також зловмисники налагодили канал постачання наркотиків з-за кордону. Іноземні канали постачання наразі встановлюють опергрупи Департаменту боротьби з наркозлочинністю.

Частина лабораторного обладнання. Джерело: Національна поліція

З метою конспірації склад для зберігання прекурсорів спільники облаштували на ринку, де один з учасників групи працював охоронцем.

Діжки з нітроетаном та інше обладнаня. Джерело: Національна поліція

Під час слідчих дій вилучено:

400 л нітроетану;

25 кг прекурсорів;

чотири тисячі пігулок МДМА та амфетаміну;

канабіс;

лабораторне обладнання;

п'ять рушниць з набоями;

два автомобілі.

Орієнтовна вартість вилученого становить 122 мільйони гривень.

Речові докази, вилучені під час обшуку. Джерело: Національна поліція

Всім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями ККУ, їм загрожує десятирічний термін позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у столиці троє дітей отруїлися канабісом, який містився в солодощах, через що їх ушпиталили з ознаками інтоксикації.

Водночас СБУ на Прикарпатті затримала членів наркосиндикату, який продавав важкі психотропні речовини, виготовляючи щомісяця до 20 кг "товару".